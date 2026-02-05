內政部封殺李貞秀！陳昭姿稱「和陸委會網內互打」：劉世芳是大法官？

記者詹宜庭／台北報導

針對內政部封殺李貞秀「拒給機密文件」，陳昭姿質疑「劉世芳是在扮演大法官嗎？」（資料圖／翻攝畫面）

民眾黨立委李貞秀於3日正式宣誓就職，但其國籍爭議仍持續引發關注。內政部長劉世芳表態，未來內政部將不提供「機密等級以上」的文件予李貞秀。對此，民眾黨立委陳昭姿今（5日）受訪質疑，「劉世芳是在扮演大法官嗎？妳應該將妳的意見送交憲法法庭，讓大法官來解釋，憲法不是妳一個人說了算。妳這樣的做法已經涉及妨害立委職權行使法，這是很嚴重的問題。」

劉世芳指出，依《兩岸人民關係條例》，李貞秀在台設籍滿十年，確實具備參政資格；但依《國籍法》規定，擔任公職者不得具有外國國籍。雖然李貞秀表示已赴中國辦理放棄國籍，但因未提出具有法律效力的證明文件，包括官方章戳或遭拒受理的正式公文，僅提供機票與申請表影本，難以確認其已完成放棄程序，恐有忠誠疑慮，強調內政部決定不提供「機密等級以上」文件給她。

廣告 廣告

陳昭姿受訪質疑，要求李貞秀放棄國籍，那是承認中華人民共和國是一個國家嗎？兩岸之間互相承認對方是國家嗎？她說，陸委會早就說過從來沒有人成功放棄過，況且中選會已發給證書，李貞秀也完成宣誓就職，如今內政部卻持不同意見，「請問這是網內互打嗎？不只是一國多制，還變成前朝後朝互打。」

陳昭姿也質疑，「劉世芳是扮演大法官嗎？就把妳的意見送到憲法法庭讓大法官解釋，憲法不是妳一個人說的算，妳這是在妨害李貞秀行使立法委員職權行使法，這很嚴重。」

更多三立新聞網報導

李貞秀突被助理退出「媒體群組」 退群助理親曝原因：是依委員指示

中配李貞秀國籍爭議！國台辦竟扯「兩岸同屬一中」不存在放棄國籍問題

劉世芳拒提供機密！李貞秀再喊「唯一效忠中華民國」：這是非常明確的

李貞秀問題一籮筐？康仁俊不忍了！重砲開轟民眾黨

