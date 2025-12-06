內政部封鎖令成反效果！小紅書APP下載量暴增奪第一
內政部4日宣布封鎖小紅書一年，指其恐成網購詐騙高風險場域，行政院長卓榮泰更表示若一年未改進將考慮直接斷網。然而封鎖消息公布後，小紅書APP反而在App Store社交類排行榜超越Threads，一度登上第一名，同時一款翻牆VPN軟體也登頂工具類第一。
PTT網友發現這個現象後，在八卦版討論小紅書在台灣爆紅的情況。網友紛紛留言表示政府為小紅書做了「免費宣傳」，不少網友表示「越禁越想看啊，人類本性」、「我還真的好奇去下載了」、「之前美國要封鎖TikTok，小紅書下載暴增；現在台灣要封鎖小紅書，小紅書下載又暴增」。
內政部表示，小紅書在台使用量於一年內急速增加上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄，被害人求償無門。今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但至今業者無任何回應。為保障台灣用戶個資安全，因此決定進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間一年。
