內政部封鎖小紅書惹議！郭正亮批決策「得罪Z世代」：民進黨少幾十萬票

內政部宣布封禁小紅書一年。（示意圖／達志）

刑事局昨日指出，小紅書資安檢測不合格，宣布封鎖一年。前立法委員郭正亮在節目《亮話天下》節目針對此事發表看法，直言該決策可能對執政黨造成年輕選票流失。他指出，小紅書在眾多中國APP中屬政治性最低者，此次以資安不合與涉詐案件為由封鎖一年，恐「得罪Z世代」，並質疑政策執行的選擇性。

內政部於本月4日宣布，因小紅書資安檢測不合格，並涉及近兩年1706件詐騙案件，決定啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，自即日起限制小紅書在台使用一年。對此，郭正亮表示，若單以涉詐件數作為標準，「臉書一個月就超過5萬件詐騙」，卻從未見到內政部召開記者會處理。他批評，該政策選擇性執法明顯，質疑背後政治考量。

他進一步指出，內政部表示小紅書無法配合調查取證，影響詐騙案件偵辦，但反問「臉書的詐騙案每一件都能處理嗎？」並透露自身頻遭冒名詐騙，至今檢舉超過60次，卻屢屢無果。

郭正亮認為，小紅書的主要用戶為Z世代，多數內容圍繞美妝、美食、旅遊與日常分享，並無政治傾向。他直言：「得罪這群人，真的是瘋了」，並批評政府決策可能對年輕人產生疏離感。

他亦諷刺表示，若真以資安與詐騙為由，內政部不如將微信與微博也一併封鎖，甚至建議「下一步乾脆把TikTok也禁了」，稱其用戶數多、帶貨與詐騙更多。他指出，TikTok在台灣擁有約700萬用戶，一旦封鎖將可能引發更大反彈。

郭正亮以自身網路使用經驗指出，大陸多家媒體已透過YouTube等平台在台設頻道，「資訊是擋不住的」，即使封鎖小紅書，類似內容仍可能在其他平台流通。他提醒政府應審慎評估政策後果，尤其是年輕世代對政策的反應，強調「這一禁，搞不好民進黨少了幾十萬票」。

