內政部封鎖小紅書一年 陸委會：這是要「防詐」跟政治無關

[Newtalk新聞] 內政部昨（4）天宣布，要封鎖小紅書一年，因為在這個APP裡，詐騙案、詐騙金額越來越高，但面對執法單位的調查，小紅書公司台終「已讀不回」，為了守護國人財產，才下封鎖令，但此舉也引發敏感兩岸關係的討論。對此，大陸委員會副主委暨發言人梁文傑昨天在例行記者會乍聽媒體提問時回應：「小紅書有遭禁嗎？他其實不是針對哪一個國家的APP，他是針對任何跟詐騙有關，並不是跟兩岸有關。」

這款中國的社群APP小紅書，就像是中國版的Instagram，台灣用戶數超過300萬人，但國安局資安檢測，發現15項資安全數不合格、兩年內多達1706件詐騙案，累積超過2.4億財損，才會啟動詐欺犯罪危害防制條例，下令封鎖一年

梁文傑也說，這是要「防詐」，跟政治無關，真的是要防詐，用戶翻牆連到國外伺服器，你的相簿、通訊錄、定位，可能就會被祕密蒐集、被過度取得權限、擷取生物特徵，嚴重的話，資料還會回傳到中國等。

