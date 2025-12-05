內政部封鎖小紅書一年 陸委會：這是要「防詐」跟政治無關
[Newtalk新聞] 內政部昨（4）天宣布，要封鎖小紅書一年，因為在這個APP裡，詐騙案、詐騙金額越來越高，但面對執法單位的調查，小紅書公司台終「已讀不回」，為了守護國人財產，才下封鎖令，但此舉也引發敏感兩岸關係的討論。對此，大陸委員會副主委暨發言人梁文傑昨天在例行記者會乍聽媒體提問時回應：「小紅書有遭禁嗎？他其實不是針對哪一個國家的APP，他是針對任何跟詐騙有關，並不是跟兩岸有關。」
這款中國的社群APP小紅書，就像是中國版的Instagram，台灣用戶數超過300萬人，但國安局資安檢測，發現15項資安全數不合格、兩年內多達1706件詐騙案，累積超過2.4億財損，才會啟動詐欺犯罪危害防制條例，下令封鎖一年
梁文傑也說，這是要「防詐」，跟政治無關，真的是要防詐，用戶翻牆連到國外伺服器，你的相簿、通訊錄、定位，可能就會被祕密蒐集、被過度取得權限、擷取生物特徵，嚴重的話，資料還會回傳到中國等。
更多Newtalk新聞報導
小紅書不遵守台灣平台規範被禁一堆人跳腳！林秉宥：反政府反到智商都不要了
總統府：支持內政部禁小紅書、詐騙不配合政府追查
其他人也在看
台灣封鎖小紅書一年！習近平國師豪言受阻
[NOWnews今日新聞]行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元今（4日）表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年，掀起...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 74
封小紅書卻不封臉書？醫狠酸「瑪利亞之牆」
[NOWnews今日新聞]中國社群app小紅書於昨（4）日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰轉...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 92
內政部禁小紅書！醫酸：抗中保台一環
[NOWnews今日新聞]行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元4日表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。不過因小紅...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 9
小紅書只能用VPN繞道？他估「這時」有望解禁：300萬用戶最強抗議工具
內政部警政署刑事局4日舉行記者會，指中國社群平台「小紅書」涉及1706件詐騙案件，總計財損高達2.7億元，宣布即起對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。消息一出炸出許多使用者在社群上表達不滿，部分網友更表示自己的App已無法使用，另有不少仁人則針對如何使用VPN或其餘「繞道」方式進行討論。對於何時能「解禁」？作家「漂浪島嶼」今（5）......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
小紅書慘了！涉詐千件財損逾2.4億 台灣將封鎖1年
即時中心／潘柏廷報導中國社群平台「小紅書」在台超過300萬用戶，但因國安局針對中國製應用程式進行檢測，而小紅書15項標準全數不合格；另，小紅書自2024年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，而且沒辦法有法律管轄權。對此，內政部今（4）日宣布，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年。民視 ・ 5 小時前 ・ 9
賴政府封小紅書 鄭麗文轟扼殺網路自由：民進黨終究活成自己過去最討厭的樣子
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導內政部因防詐與資安疑慮等理由，無預警宣布封鎖中國社群平台小紅書。國民黨主席鄭麗文今（5）日表示，說到底，民進黨政府封...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
注意! 小紅書詐騙案多財損逾2億 內政部:降速.籲國人停用
社會中心／莊立誠 吳培嘉 台北報導台灣是科技之島，就連黑幫犯罪也在加速科技化！現在傳出，有詐騙集團為了躲避查緝，找中國工程師設計〝客製化〞通訊APP，供詐團內部使用。另外，在台灣擁有三百萬用戶的中國軟體"小紅書"，一年多來，累計1千7百多起詐騙案，財損超過2億，內政部決定〝降速〞，停止解析、限制接取一年。民視 ・ 20 小時前 ・ 6
小紅書封鎖一文看懂／為何被禁？沒刪除會開罰嗎？300萬用戶影響秒懂
「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間1年。消息一出引發「被禁止原因、APP沒刪除是否開罰、使用會受何影響」等相關問題討論，《三立新聞網》一文帶你了解。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 16
小紅書被禁1年！「資安15項不合格、涉詐1706件」懶人包一次看…陸網笑了：兩岸一家親
內政部昨（4）日於刑事局召開記者會，宣布依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對在台擁有逾300萬用戶的「小紅書」APP發布「網際網路停止域名解析及限制接取」命令（俗稱封網）暫定1年。消息一出頓時引發熱議，雖然陸委會發言人梁文傑說明，這是針對詐騙案、假訊息而採取的措施，並非針對哪個國家，但消息傳回微博後仍引起中國網友調侃，《鏡報》也在此為網友整理「台灣禁用小紅書」的懶人包。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 1
內政部重手鎖"小紅書"1年! 陸委會:針對詐騙.非國家
生活中心／綜合報導中國社群APP「小紅書」，很多台灣年輕人用來查旅遊、美妝、穿搭，但內政部昨天宣布，要封鎖一年，因為在這個APP裡，詐騙案、詐騙金額越來越高，但面對執法單位的調查，小紅書公司已讀不回，為了守護國人財產，才出此政策，卻也引發敏感兩岸關係的討論。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 43
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
日本大賽MVP「完全不想」打WBC！直言點出「這一原因」
體育中心／綜合報導WBC世界棒球經典賽明年三月將正式點燃戰火，各國參賽選手陸續表達意願，不過日本職棒生涯累積275轟重砲同時也是上屆經典賽的奪冠班底卻有不同想法引起討論。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 10
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 4 小時前 ・ 27
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 100
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 65
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 10
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 95