內政部封鎖「小紅書」 藍黨團批：在台灣蓋綠色數位長城

國民黨團今舉行「封殺小紅書 假反詐真鎖國」記者會。（國民黨團提供）

大陸APP「小紅書」在台用戶超過300萬人，不過因為涉及詐騙1706件，造成財損近2.5億元，遭到內政部下令封鎖暫定1年。國民黨立法院黨團今（5日）抨擊，賴清德政府「抗中」喊的震天價響，結果學的最像共產黨的就是總統賴清德本人，學對岸的「網路長城」在台灣蓋「綠色數位長城」，他們要求政府立刻撤回這種擾民又無效的封鎖命令。

國民黨團今舉行「封殺小紅書 假反詐真鎖國」記者會。首席副書記長林沛祥批評，這種低級作秀根本把台灣人當笨蛋。臉書一個禮拜就有5800件以上的詐騙通報，小紅書連前三名都排不進去，政府敢封鎖臉書嗎？這不叫打詐，這叫欺善怕惡、選擇性執法，只在乎搞意識形態。

國民黨立委許宇甄也直言，這代表政府進入數位戒嚴時代，民進黨政府為了意識形態已經到了不擇手段，把人民當作思想政治犯的地步。交友軟體「Tinder」同樣沒有在台落地設立分公司或法律代表，根據警政署資料，「Tinder」上發生的詐騙案比小紅書還多，請問內政部長劉世芳為什麼不封鎖「Tinder」？

許宇甄再舉例，Meta公司旗下的臉書和IG，詐騙廣告占了總體的97.4％，光是行政處分就多達7萬多件，結果政府只能罰款1000多萬元，對這種國際巨擘來說根本九牛一毛，但對詐騙占比微乎其微的小紅書卻動用帝王條款，直接封網，這不就是雙重標準？

國民黨團因此提出三點要求，第一、政府立刻撤回這種擾民又無效的封鎖命令；第二、並請內政部以同樣標準封鎖詐騙最多的詐騙網站和釣魚網站；第三、請賴清德總統和整個政府為打詐不利而道歉負責。

