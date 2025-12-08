內政部封陸小紅書APP！設「私人DNS伺服器」免費破解

內政部最近以涉詐為由，宣布將封鎖大陸社交APP「小紅書」，引發民眾熱議，然而這決定讓「小紅書」飆升社交類APP下載排行榜冠軍，還有網友分享破解封鎖方法，簡單1步驟搞定。

大陸社交APP「小紅書」風靡年輕族群，台灣內政部最近稱該平台詐騙災情嚴重將予以封鎖。（示意圖／中天新聞）

大陸社交APP「小紅書」流行各地，但台灣內政部表示，「小紅書」近2年涉詐騙案件達1706件，財損超過2億元，暫定停止該APP的網際網路解析及限制接取1年，也就是封鎖。怎料此一宣布意外帶動下載量，甚至讓用於「翻牆」的APP下載量飆高。

有網友在Threads分享，不用另外花錢買VPN，只需要到設定手機網路的功能頁面，選擇加入「私人DNS伺服器」，iOS用戶輸入「8.8.8.8」，Android安卓用戶則輸入「dns.google」，就能突破這波封鎖手段。

貼文曝光後，上千名網友紛紛留言，「因為直接禁用其實並沒有從根本解決問題，反而造成蠻多人困擾」、「沒想到活在台灣，有一天也要研究這種事情」、「推薦用這個方法就好，有些VPN用了真的會有盜刷風險」、「說實話，會被詐騙的人在哪都會被騙，封鎖整個平台根本不合理」。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

