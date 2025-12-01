內政部將審議雲林國土計畫 張麗善:農地勿階級化

中部中心／蔡松霖 雲林報導

內政部將在2日召開審議雲林縣國土功能分區圖。雲林縣長張麗善今天（1日）召開行前記者會，強調雲林是全國農業大縣，再度鄭重向中央政府提出農1農2合併的訴求，強烈呼籲「農地不要階級化」。





雲林縣國土功能分區圖，內政部2日召開審議會，縣長張麗善將率相關單位主管前往。行前記者會中，再度向中央政府提出農1及農2合併的訴求。雲林縣長張麗善：「農1是優良農地，農2是良好農地，這有什麼區別？如果一旦劃設了以後，價值不見了，土地的所有的價格也崩盤了。」

張麗善邀集學者專家，強調雲林是農業大縣，重申「農業權」。從「財產權保障」的觀點出發，劃分農1、農2導致土地容許條件不同、使用強度不同，將農地造成價值落差。雲林縣長張麗善：「我們希望不要把農地階級化，不要再分成農1農2，因為農1農2通通在扮演糧食安全非常重要的角色，也在扮演農業永續的角色，但是這當中非常重要就是你劃為農1農2的時候，我的土地價值已經嚴重被剝削，所以農民的權益會受影響。」





內政部審查會前，雲林縣方面表達，呼籲農1及農2應合併為同一分區「農業發展區」，強調農地不要階級化。希望中央能考量城鄉均衡發展，重視雲林縣的產業發展需求及規劃，支持縣府提送的國土功能分區圖內容。





