內政部將審議雲林縣國土功能分區圖 張麗善強烈訴求「農地不要階級化」
【記者 劉春生／雲林 報導】《國土計畫法》已於民國105年5月1日施行。但依據《國土計畫法》原訂時程，原本規劃在民國114年4月30日完成「國土功能分區圖」並全面實施，但因部分縣市尚未完成送審，朝野立委都提案修法要求展延，立法院在2024年底3讀通過部分條文修正（特別是第45條），將「國土功能分區圖」的公告期限展延六年，延後至2031年前公告實施。
雲林縣國土功能分區圖(草案)已於113年11月29日經雲林縣國土計畫審議會通過，並於113年12月31日報內政部審查，期間已舉辦20場公開展覽、20場鄉鎮市國土計畫說明會等，縣府透過這些說明會傾聽地方的心聲，蒐集鄉親的意見，為了民眾的權益以及雲林縣未來產業的發展，縣府也不斷的研議納入大家的意見，歷經13次的專案小組會議，已於113年12月31日將雲林縣國土功能分區圖(草案)呈報內政部審議。
隨內政部國土計畫審議委員會將於114年12月2日(星期二)召開雲林縣國土功能分區圖審議會，雲林縣長張麗善今特別偕同縣政總顧問張清良、縣府秘書長曾元煌、地政處、農業處、城鄉處、民政處、新聞處團隊，並邀集專家學者、民意代表、鄉鎮長、農會總幹事齊聚一堂強烈表達「農地不要階級化」訴求。
張麗善縣長指出，雲林扮演農業大縣糧食安全重中之重角色，為充分保障雲林縣農民權益，縣府多次研議提報內政部審議的雲林縣國土計畫功能分區圖(草案)，考量雲林縣農地條件、未來城鄉發展及產業發展的需求，不斷研擬多項策略，並提出因地制宜調整原則，為雲林縣民大多數就未來國土計畫殷殷期盼擘劃的藍圖，期待中央能予支持。
張麗善縣長表示，國土計畫本應立意良善，但歷經多年缺乏配套，仍以過往區域計畫法粗糙、限制的劃設機制致雲林縣嚴重受損。今日雲林縣特別在即將審議階段基於以下理由，再度鄭重向中央政府提出農1農2合併訴求，盼中央重新思考國土計畫配套，讓雲林縣也能比照其他縣市，在兼顧農業、城鄉發展，農民保障亦縮短城鄉差距，保留未來縣市發展的機會跟空間。
1. 農地條件分類- 農1農2劃設原則含糊籠統(例如整體面積25公頃，且80%耕作面積區分)，無法顯示地力差別。
2. 從「農作物產量」的角度評估，農1、農2的生產條件無明顯差別。
3. 從「農業永續」的目標考量-依據農業部針對農1、農2的農業資源補助標準、額度無明顯差異,顯示分類意義薄弱。
4. 從「財產權保障」的觀點出發一劃分農1、農2，致土地容許條件不同、使用強度不同，將農地造成價值落差；且土地管制嚴謹度不同，農民唯恐遭裁罰。致民眾心聲不滿，劃分條件不符實際。
張麗善縣長指出，國土計畫攸關未來國家整體發展治理方向，農業發展地區更是牽動糧食安全、農業永續及農民權益。尤其雲林是台灣重要糧倉之一，基於土地使用現況、農業生產條件及農地政策，現行國土計畫將功能分區之農業發展地區劃設分為第1類(農1)及第2類(農2)實無合理性及必要性，故強烈呼籲農1及農2不能再分，應合併為同一分區(農業發展區)，訴求「農地不要階級化」，建議農地只要分平地農地、山坡地農地、鄉村聚落農地，較符合實際，也讓農業縣承擔糧倉之責的農民能感到安定、安心與安全。
另，張麗善縣長再強調，雲林縣作為臺灣重要農業大縣，基於促進農業發展與保障農民權益的立場，縣府堅持主張「農業權」，致力於農業支持系統的完善例如農水路改善，在追求「國家永續發展及糧食安全」的同時，也能列入兼顧「土地開發效率與轉型正義」的國土計畫，因此希望中央能考量城鄉均衡發展，重視雲林縣的產業發展需求及規劃，支持縣府提送的國土功能分區圖內容。
張麗善縣長鄭重向中央政府提出農1及農2合併的訴求，不要讓農民有相對剝奪感，並且就農業發展地區劃分是否可以更全面檢討，像是平地農業發展地區、山坡地農業發展地區、鄉村聚落農業發展地區，希望未來中央政府在做全國國土計畫通盤檢討時務必納入農業發展考量。
內政部對「雲林縣國土功能分區圖」審議在即，國立台灣大學農業經濟系前系主任兼所長、教授也是臺灣產業關聯學會創會暨名譽理事長徐世勳、雲林縣議會議員李明哲、黃文祥、王鈺齊、賴明源、雲林縣農會總幹事陳志揚及各農會總幹事、北港鎮長蕭美文、虎尾鎮長林嘉弘、水林鄉代理鄉長張東凱及各鄉鎮公所代表等今日特地出席，強烈支持雲林縣所提因地制宜的四大劃設調整原則。尤其農業發展地區第1類（農 1）與農業發展地區第1 類（農2）的強制區分沒有意義，應鬆綁予以合併，呼籲國土計畫不要人為強硬區分城鄉，不要強制區分為「農業發展地區」與「城鄉發展地區」，應進一步鬆綁合併為「人們生活居住的地方」，由地方政府來管理，中央政府則集中有限資源在「國土保育地區」與「海洋資源地區」等自然資源保育的治理。
