內政部將於12/28舉辦「台江之美」攝影講座 邀請攝影家分享濕地光影

「光影魔術師」許釗滂拍攝的「希望的甘泉」。（台江處提供）

記者陳治交／台南報導

內政部國家公園署台江國家公園管理處將於十二月二十八日舉辦「台江之美」攝影作品賞析講座，邀請以光影語彙細緻聞名的攝影家許釗滂分享捕捉台江之美的祕訣，從鏡頭視角重新理解濕地之美。

許釗滂長期穿梭於台江濕地、沙洲、河口與漁鹽地景間，以鏡頭捕捉晨昏流動的光線、潮汐帶來的節奏與地貌變化，記錄台江獨有的自然神韻。他說，台江沒有巍峨山脈的壯麗，卻擁有細膩且層次豐富的生命景觀，每一次拍攝都是一場與自然共同呼吸的對話。

許釗滂將以多年拍攝經驗為主軸，分享在濕地、河口與沙洲拍攝時所面臨的環境挑戰，以及如何掌握晨昏光影、雲氣流動與潮汐變化，等待最具生命力的瞬間。他也會談到野生動物拍攝的安全原則，包括黑面琵鷺等物種的觀察方式與尊重生態的拍攝倫理。

此外，許釗滂將帶來許多鮮為人知的拍攝歷程，從與在地居民的互動，到影像如何轉化為環境教育的力量，帶領民眾走入一段段深刻的台江故事。

台江處表示，今年度黑琵季推出多場生態活動、展覽與講座，以多元形式呈現台江之美。十二月二十八日講座免費自由參加，歡迎民眾把握機會，一同走進許釗滂鏡頭中的台江，感受這片濕地蘊藏的生命力。