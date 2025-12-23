內政部將納「暴力攻擊應處」於韌性演習與小橘書內

近期北市發生隨機傷人事件，造成社會不安。內政部長劉世芳今(23)日表示，未來各類防衛韌性演習中，將納入隨機暴力攻擊等科目想定，強化各主管單位的反應作為；另外明年也會將民眾如何應對的部分，納入《台灣民眾安全指引》的內容中，預計電子版會先行上路。

總統府23日召開第6次「全社會防衛韌性委員會」，並於晚間召開會後記者會。由於近期北市發生隨機攻擊傷人事件，媒體關心由政府所發行的《台灣民眾安全指引》(小橘書)，未來是否會納入恐怖攻擊、暴力襲擊的應對方式。

對此，內政部長劉世芳說明，目前警政署已有提供相關暴力襲擊的應對方法，但由於版本眾多，還需精簡統整。預計明年(2026年)「小橘書」會先從電子版的內容開始著手，納入包括面臨暴力襲擊、無差別攻擊時，民眾該如何躲避，在經過國安會的審核後，就會放在官網上面；至於實體書本則要等2026年度預算通過後，再討論印刷與發放作業。

而未來各類防衛韌性演習中，是否會納入暴力襲擊科目？劉世芳則說明，後續演練都會依實地、實物、實人、實景進行，也會將如何應對暴力攻擊事件，納入演習想定中。劉世芳說：『(原音)這個演練裡面牽涉到的不管是中央或地方政府，還有目的事業主管機關，譬如說像北市的捷運公司、或者是台鐵公司等交通單位，未來我們會把它放到裡面去，一起做一個這方面的演練。』

由於正值歲末之際，劉世芳表示內政部整理出全台22縣市，在農歷年前約有137場大型活動，已整備1.7萬人次的警力及民防人力，來防止人潮聚集時可能的危安事故。另外台北、高雄有向警政署提出保安警察的協助需求，警方也已投入並完成警力上的整備。