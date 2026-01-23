內政部將辦擴大自主都更政策研討會 聽取各界意見

內政部召開部務會報安排國土管理署報告「舉辦擴大自主都更研討會，精進民間參與機制」。內政部常務次長吳堂安表示，面對全國老舊建築物比例持續攀升，雖可透過適時修繕維持基本建築安全，但考量臺灣位於地震帶上，必須採取更長遠的規劃。為此，內政部預計今年二月起陸續召開諮詢會議，並訂於三月六日舉辦「擴大自主都更政策研討會」，邀請六都及其他縣市政府、金融主管機關、八大公股銀行、相關公協會及學研單位出席，針對專業整合、財務規劃及管理權責分工等面向，廣納各界意見。

吳次長指出，現行老舊建築更新重建方式，包括公辦都更、民辦都更及自主都更等。其中，雙北縣市推動自主都更的案例，包括臺北市整宅更新及海砂屋重建，均屬民眾為提升居住品質，包括住宅消防設施不足、屋況不佳且安全疑慮較高，自發性透過組成都市更新會，整合改建意見，並在專業團隊的協助下，依循更新程序完成改建。

內政部補充，經統計一○八年至一一四年，雙北地區都市更新核定案件合計四三九件，其中自主都更案件僅核定二十二件，主要仍是以建商主導案件為大宗，顯示自主都更推動仍面臨專業團隊整合及資金籌措等挑戰，若政府能建立更具誘因與彈性的自主更新制度，並在案件啟動初期提供前期規劃費用、行政協助及專業團隊服務等支持，將可降低民眾參與自主都更之門檻，促進案件順利推進。

內政部強調，都市更新政策推動需兼顧公共利益、社會責任與各方權益，政府將持續致力於消弭危險建築物，並務實面對臺灣「人屋雙老」問題，並妥善銜接老宅延壽政策，以回應全民對於居住環境品質及安全提升的期待。