內政部建研所第二屆低碳建築標示授證與論壇提升臺灣建築淨零競爭力

內政部建築研究所舉辦第二屆「低碳（低蘊含碳）建築評估標示授證典禮暨論壇」，公布今年度多件獲得低碳建築標示 1+ 級與候選低碳建築證書 1+ 級的建案。該制度自 113 年 7 月上路以來，已逐步帶動產業將低碳設計、低碳材料與低碳工法導入建築，在政策推動與市場需求下，形成具體的示範成果。

活動整合政策解讀、標竿案例、材料創新以及施工技術，號召建築、營造、建材、科技製造、金融等跨域單位共襄盛舉。（照片／主辦單位提供）

今年度取得低碳建築標示 1+ 級的建案，包括臺灣中小企業銀行埔里分行與高雄市那瑪夏區民權國小幼兒園，分別透過結構優化、低碳混凝土與低碳材料導入，使減碳比達三成以上。另外，更有冠德建設、大陸建設、成功大學、台糖公司、國家住都中心、光寶科技、兆豐銀行及雲林縣政府等八件建案取得候選低碳建築證書 1+ 級，涵蓋社宅、醫療建築、辦公大樓到產業廠辦等多元類型。從113年興辦以來，截至目前為止已累計有八件建築物取得低碳建築標示及十五件建築物取得候選低碳建築證書，預估可減少CO2排放量約 9.70 萬噸，而且其中這些取得低碳建築認證的建築物中，屬民間私有建築的已累計達 十四件，足見私部門對於共同參與減碳的熱忱與重視。

所有來賓於第二屆「低碳（低蘊含碳）建築評估標示授證典禮暨論壇上開心合影。（照片／主辦單位提供）

今年材料端也展現優越的低碳化成果，包括臺灣水泥、亞東預拌混凝土、國產建材及重置資源科技的預拌混凝土和再生混凝土，以及禾登峰精密科技及台灣南海的鋁合金模板及外牆整建免拆輕石板等企業獲得多項認證，部分產品減碳幅度更超過40%，進一步提升國內建材供應鏈在低碳技術上的量能。截至目前為止已累計有五件低碳工法(113年工法2件)及 45 件低碳循環建材(113年建材二十件)之認定。將可提供建築興建時採用，有效降低建築的蘊含碳排，加速達成 2050 年淨零排放目標。

內政部建築研究所表示，目前低蘊含碳標示已列入金管會ESG報告永續經濟活動項目之一；另為推動建築工程全生命週期節能減碳， 內政部亦於114年6月12日函頒「公有建築工程全生命週期節能減碳作業指引」，自116年7月1日起，辦公、服務類（G-1 金融證券、G-2 辦公場所）之公有新建建築物，申請綠建築標章及建築能效評估時，須併同申請低碳（低蘊含碳）建築標示，所以未來低蘊含碳的建築會更普遍。

本次活動透過授證與論壇的推動，期望能持續提升產業對低碳政策與低碳設計、低碳材料、低碳工法的認知，建立跨領域合作的基礎。（照片／主辦單位提供）

為協助產業掌握趨勢，本次活動同步舉辦論壇，以「制度 × 案例 × 材料 × 工法 × 供應鏈」為主題，從政策制度、建築案例、材料技術到施工工法進行分享。內容包括2025版低蘊含碳建築標示制度架構說明、金融機構與科技製造業的建築減碳實務，以及水泥與建材業者的低碳材料創新，並介紹具減碳效益的施工工法，帶領與會者從政策面到建築實務面深入了解低蘊涵碳的內涵。

透過授證與論壇的推動，期望能持續提升產業對低碳政策與低碳設計、低碳材料、低碳工法的認知，建立跨領域合作的基礎。未來建研所將持續協助產業導入制度、擴增應用案例，並與政府、企業與學界合作，共同提升臺灣建築在淨零路上的競爭力。