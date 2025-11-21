內政部引國籍法重申立場！學者批「偷換概念」：法律明文中國不是外國

花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題被解職，國民黨立法院黨團20日表示，將研議提出《國籍法》修法，使陸配參政權不受國籍法規範，保障陸配參政權，對此內政部說明，若在擁有中華民國與其他國家的國籍的情況下，擔任中華民國公職，恐涉及「忠誠義務衝突」問題，內政部重申，相關議題「立法上並沒有模糊也沒有解釋的空間」。中正大學教授羅世宏批評，內政部此舉無疑是「偷換法律概念」，因為法律明文「中國地區並非外國」。

羅世宏透過臉書發文指出，內政部所言「要當公職可以，當選後要放棄中華民國以外的國籍」雖然表面上引用了國籍法第20條的內容，但問題在於，法律明文「中國地區並非外國」，羅世宏解釋，若內政部將「中華民國以外的國籍」定義為「外國國籍」，進一步將中國地區視為外國，已經違反了《兩岸人民關係條例》。

內政部引述《國籍法》第20條做出說明。（取自內政部臉書）

「這是典型的『偷換法律概念』與『錯置法源』」，羅世宏以托爾敏論證（Toulmin model）拆解說明，在論證中配須放棄外國國籍的過程中，「Warrant（保證）」本身定義「中國國籍＝外國國籍」在法律上是不成立的假前提，就已經是非常典型的「論證基礎失效」。

而在前一則貼文中，羅世宏也強調，《兩岸人民關係條例》屬於特別法，若是在法規階層上與歸類在一般法的《國籍法》衝突，將優先適用《兩岸人民關係條例》；簡而言之，《國籍法》第20條不能凌駕兩岸人民關係條例，更不能違反後者關於「中國非外國」的規範。

羅世宏指出，內政部若硬套《國籍法》是違反立法目的的，因為憲法規定，行政機關不得自行修改「國家範圍」的定義，若內政部宣稱中國為「外國」，就有「實質修改憲法」、「根本超越法規授權」以及「違法解釋」的問題。羅世宏重申，如果內政部要將中國定義為外國，就必須先修憲，否則行政機關無權將「非外國」解釋成「外國」。

