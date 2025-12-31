內政部強化公務員赴中機制 元旦起探親限縮至三等親內

2026年元旦起強化公務員前往中國相關機制，政務人員、地方首長以及涉及國家安全、利益或機密公務人員等，赴中探親、探病或奔喪的親等由「四親等內」修正為「三親等內」。（本刊資料照）

近年中共對台統戰滲透持續加劇，公務員赴中的人身安全風險日益升高！內政部近日公告修正相關法規，因此自2026年元旦起強化公務員前往中國相關機制，政務人員、地方首長以及涉及國家安全、利益或機密公務人員等，赴中探親、探病或奔喪的親等由「四親等內」修正為「三親等內」。

近年中共對台統戰滲透持續加劇，緊縮對中港澳的政治與國安管控，違法留置、盤查我國人的案例層出不窮，公務員前往中國的人身安全風險日益升高。因此內政部日前公告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」第6條、第7條、第10條條文及相關行政規則，以確保公務人員安全。

內政部說明，自2026年1月1日起強化公務員前往中國相關機制，調整政務人員、直轄市長、縣（市）長、涉及國家安全、利益或機密業（公）務之人員及涉及國家核心關鍵技術之人員，赴中探親、探病或奔喪的親等，由「四親等內」修正為「三親等內」。三等親包含伯父、姑姑、叔叔、舅舅、阿姨、曾祖父母、曾孫、姪子女、外甥子女等。

內政部強調，此次修正公務員赴陸相關法規，是為保護我國全體公務員，提高危機意識，維護國家安全，強化公務員赴中管理機制。同時明定簡任（或相當簡任）第11職等以上人員未經申請許可，原則不准赴中，且申請時間修正為「7個工作日前」；並針對赴中有異常情事或失聯者，由所屬機關即時通報權責機關續處，以加強保障公務員赴陸安全。

內政部說明，政府秉持保障公務員安全就是保障國家安全精神，這次透過修正公務員赴中相關法規，強化機關間對失聯或異常情事的通報應處能力，避免公務員前往中國遭不當對待。最後，內政部也呼籲全國公務員，赴陸須事先向服務機關申請獲許可，並至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」填寫相關資訊，才能確保行程不受影響且保障自身安全。

