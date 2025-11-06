內政部強化災防戰力 明年1.6萬替代役將接受無人機訓練

內政部役政司司長沈哲芳。資料照。陳祖傑攝



內政部今（11/6）舉行部務會報會後記者會，部長劉世芳表示，丹娜絲颱風及花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害中，內政部首次啟動「替代役備役役男勤務召集」機制，役男協助災區環境清理、救濟物資分發、收容中心整備等任務，展現替代役在災害應變體系中的關鍵角色。

役政司長沈哲芳指出，為強化替代役的科技防救災能力，明年起將全面納入無人機訓練課程，預計訓練16577名役男。課程時數為8小時，其中3小時為模擬操作、5小時為實機操控。結訓後將遴選240名優秀役男進入進階班，挑戰3張專業無人機證照。

為支援訓練推動，內政部將採購16架無人機，分中隊、分時間進行實作演練。消防署長蕭煥章表示，無人機在救災現場的應用廣泛，包括火災熱影像監控、水域定向搜尋與山林災情影像辨識等，是消防救援的重要科技工具。目前每個縣市消防體系都有2架無人機協助。

沈哲芳指出，明年起將推動替代役防災師資精進計畫，持續強化防災士及全民防衛教育體系。目前已有121名防災士教官、218名全民防衛教官，明年將再分別增訓60人，同時培育60名防災協作中心教官，以因應防災協作中心運作。

此外，為因應災區現場管理需求，明年將首次培訓180名「帶隊官」，負責在緊急救災中帶領役男有序執行任務、確保安全。

內政部次長馬士元指出，替代役業務已從以往單一行政支援轉為具備防災、急救、社會服務等多元功能；隨著台灣邁入高齡社會，基層村里長在災害自救上面臨困難，未來替代役將成為地方防災核心人力，訓練模組也已涵蓋EMT-1（初級救護技術員）、防災士、志願服務三大證照。

