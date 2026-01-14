內政部慰勉視察打詐掃黑肅槍成果 頒授獎章表彰刑事局長周幼偉

內政部次長馬士元14日前往刑事局，頒授獎章表彰刑事局局長周幼偉。（圖／周志龍攝）

內政部次長馬士元於14日主持「114年第4次全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」查緝成果記者會暨慰勉刑事警察局有功人員活動，實地視察重大案件成果與巡視查扣贓證物，肯定各警察機關在專案期間查緝之努力與成果，並在刑事局長周幼偉退休前夕，藉由茶會活動中由劉部長親自頒授內政部二等內政專業獎章，表彰任內對維護治安之卓越貢獻。

馬士元表示，本次專案全國警察機關共查獲詐欺集團985 團、犯嫌6,554人，掃黑查獲180件、犯嫌1,049人，並查獲非法槍械224枝，以及查扣不法利得82億餘元；記者會場同步展示5件重大案件成果，涵蓋打詐、掃黑與肅槍三大面向，從涉詐平臺、地下匯兌、跨國洗錢到改造槍彈與黑幫組織，均予以重擊，有效斷金流、掃組織、阻詐害，展現政府維護社會治安與金融秩序的決心。

詐欺犯罪已高度組織化、科技化與跨境化，政府打詐策略亦同步轉型，已由過去事後追查，轉為事前預警、即時攔阻與系統性溯源並進，目的不僅在破案，更以「減害」為先。透過全面查找潛在被害人、即時通報金融機構攔阻異常金流，以及結合科技與情資分析，精準鎖定詐欺集團核心與詐騙工具，成功降低民眾受害風險。

馬士元表示，周幼偉任內推動多項打詐策略與關鍵改革，奠定我國打詐制度與科技基礎，包括設置165打詐儀錶板即時公開真實數據，成立「情資研析專責小組」與23項專業分工，主動溯源查緝詐欺集團高層核心，任內更完成詐欺犯罪防制中心法制化，以及推動詐欺犯罪危害防制條例修正案完成三讀，以「加重處罰、加速攔阻詐騙金流、加強保護被害人」三大面向，強化打擊詐團的法制工具，成功將我國的反詐騙工作由零散破案轉型為系統治理的策略模式。

在精準打擊方面，執行虛擬貨幣查扣凍結專案，規模高達新臺幣 125 億元；為阻斷詐團對民眾施詐管道，與LINE合作大規模封鎖下架7.9萬個涉詐帳號，並執行「淨話專案」全面查緝IP-PBX(網路電話交換機)，專案執行後3個月，「未顯號」假檢警詐欺件數與財損，大幅減少41%與58%；更深入分析天道盟核心幹部金流，將該幫派盟主依洗防法及組織犯罪送辦；同時針對非法個人幣商、「幣想科技」實體洗錢店面，以及走私黃金金條洗錢管道進行全面掃蕩，徹底截斷詐團賴以生存的金流命脈。

針對社會高度矚目的新型犯罪，刑事局在周幼偉領導下接連破獲多宗重大詐騙案件；包括偵破國內首宗涉及土地詐欺的「臺版地面師」案、查緝假融資借貸詐欺扣押232輛權利車；在國際合作上，更與印尼警方聯手破獲峇里島跨境詐騙機房，移送102名犯嫌並全數遭起訴，亦與菲律賓警方合作打擊我國黑幫境外機房。這些具體成就，不僅重擊犯罪產業鏈，更展現在科技防禦與國際執法上的硬實力。

活動尾聲，馬士元也頒發慰勉金予本次專案表現優異的基層同仁，期勉全國警察持續秉持「源頭預防減害、深度溯源追查」之精神，讓國人享有安穩的生活環境。

另為表彰周幼偉任內2年半對警政制度及治安維護的卓越貢獻，內政部部長劉世芳也在退休茶會中頒發內政部二等內政專業獎章，感謝其長期以來帶領刑事局在挑戰中求創新，為國家治安構築堅實防線。

