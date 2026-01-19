內政部承諾社宅政策三軌並行 要求地方政府必須跟上

內政部今表示，政府照顧百萬租屋家庭承諾不變，中央也會持續興建社宅。（圖／鄒保祥攝）

立法院內政委員會今天（19日）針對社會住宅進行專案報告，多名立委質疑社宅興辦目標是否跳票等議題。內政部下午再上火線，強調政府照顧百萬租屋家庭承諾不變，中央與地方會從政策可及性、立即性與精準性三個面向優化住宅政策配置，並強調中央會持續興建，但地方政府也必須要跟上，共同推進社會住宅興辦的實際進度，持續興辦社會住宅。

內政部表示，《住宅法》2011年立法完成，並於隔年公布實施，成為國內住宅政策核心規範。國內推動社會住宅政策是經歷過兩階段，第一階段是在2017年至2020年是由地方政府主辦，惟2020年起興建速度明顯變緩，中央立即扛起責任，接手社會住宅興辦工作，第二階段就是從2021年起，由內政部偕同國家住宅及都市更新中心投入實質興建，並結合國公有土地、整體開發、促參及都市更新分回等多元興辦策略。

內政部指出，截至去年底，全國直接興辦社會住宅共12萬2680戶，中央興辦7萬138戶，占57.17%，地方興辦為5萬2542戶，占42.83%。此外，為支持婚育家庭優先承租社會住宅，去年在雙北、桃園、台南及高雄等4縣市釋出1022戶婚育宅，今年預計可再提供逾1000戶，未來3年內會再釋出1萬戶，以提高青年婚育家庭保障。

另在包租代管社會住宅部分，內政部提到，可精準提供符合青年就業、就學的租屋需求，並有效引導空屋轉化租賃房源，目前有效契約10萬4803戶，其中經濟及社會弱勢戶占比達43%，其在政府支持政策下，獲得妥善照顧；300億元中央擴大租金補貼專案計畫，亦累計核定戶數91萬3867戶。

內政部說，為保障租屋民眾能夠穩定安居、因應都市核心區用地不足及落實減碳目標，除既有居住政策外，持續推動房屋稅條例與租賃條例修法、稅賦減免、活化都會區37.5萬戶低度利用住宅資源、老宅延壽機能復新等多項措施，以達到租屋資訊透明化、健全住宅市場、提升民眾居住品質，並符合減碳與環境保護之施政目標。

另依據立法院審查《住宅法》之決議，就保障婚育居住、租金資訊透明、強化社會住宅登記及完備土地儲備機制等面向研擬行政院版之《住宅法》修正條文。

內政部表示，面對人口結構變化、都會區土地取得及青年租屋需求等因素。近期，內政部長劉世芳已陸續拜會新北市長侯友宜與桃園市長張善政，未來也將拜訪台北市、台中市，請地方配合中央提升社會住宅用地供給精進措施，直轄市在進行整體開發時，應留設5%土地作為社會住宅興建使用，共同擴大社會住宅興辦及供應量能，同時積極辦理包租代管社會住宅與租金補貼等方式，一同擴大租屋公共支持力量及落實居住正義。



