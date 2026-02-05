內政部拒提供機密資料給李貞秀 劉世芳喊話各部會首長跟進

內政部長劉世芳。（王千豪攝）

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日正式宣誓就職，但因其無法放棄中國大陸國籍，遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定，內政部長劉世芳昨更直接表態，已規範密等以上文件，都不能提供給李貞秀。劉世芳今（5）天更喊話，密等認定是由機關首長認定，且按照相關法規來處理是否提供，「我認真希望其他各部會首長，能夠按照目前這樣的審認規定來辦理。」

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會會後記者會，針對是否提供密等以上文件給李貞秀，行政院態度含糊，李慧芝表示，行政院本來就要接受立法院的監督，但會是合法合憲的前提之下，履行行政院的憲法義務。面對媒體追問行政院態度，李慧芝也僅說，政府一定依法行政。

相較之下，劉世芳表示，台灣是非常開放的國家，很多官方網站上都有提供公共政策、統計資料等，一般國民可以審認，但若牽涉政府施政，根據的法律大概是《政府資訊公開法》、《檔案法》、《國家機密保護法》、《個人資料保護法》等。

劉世芳指出，她昨天在媒體上專訪時說，有關密等的認定是由機關首長來認定，一樣是按照相關法規來處理密件是否提供，「我認真希望其他各部會首長，能夠按照目前這樣的審認規定來辦理。」

