內政部拒李貞秀索取「密件」資料 卓揆：一切以國籍法的標準完成認定

行政院長卓榮泰今（5） 天主持院會。 圖：擷自行政院提供影片

[Newtalk新聞] 民眾黨不分區立委、中配李貞秀具雙重籍問題引發爭議。內政部長劉世芳近日接受媒體專訪時強調，因李貞秀的國籍爭議未解，會要求內政部不提供李貞秀「密件」以上的資料。行政院發言人李慧芝今（5日）回應，行政院接受立法院監督，但必須在合法合憲的前提下，履行憲法義務。而行政院長卓榮泰下午參觀第34屆台北國際書展前受訪強調，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律，我們一切依《國籍法》的標準來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格。

廣告 廣告

針對民眾黨不分區立委李貞秀因仍有中國人民共和國國籍引發爭議，劉世芳4日接受政論節目《下班瀚你聊》專訪時因此強調，立委原來可以調閱密件，但內政部不會提供機密以上文件及個資給李貞秀。

劉世芳今日針對記者提問表示，依《國籍法》第20條規定，李貞秀正式就職立委前，應完成放棄中華人民共和國國籍程序，並提出正式官方退籍文件送交內政部及立法院備查，但截至目前為止，內政部尚未收到李貞秀相關退籍申請文件影本。因此，依現階段掌握情況，「理論上，可能尚未完成全部就職手續」。

對於是否提供密件資料給李貞秀，劉世芳重申，內政部會依政府資訊公開法、檔案法、國家機密保護法及個資法等相關規定辦理，由各機關依職權與密等認定處理，並盼其他行政機關也都能以同樣標準審定。

行政院發言人李慧芝則表示，行政院接受立法院監督，但必須在「合法合憲」的前提下，至於李貞秀國籍爭議，內政部已函文立法院釐清，她說：「我要強調，政府機關之間立場並沒有不同，只要是擔任國家公職就需要遵守現行國籍法規範，沒有任何例外，這也是國家對於公務員國家忠誠最基本的要求，那麼行政院會在合乎憲法，還有依法行政的前提下履行憲法義務，至於個案(李貞秀)是不是符合國籍法相關規定，現在內政部還在跟立法院釐清當中」。

而卓榮泰下午受訪時則說，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律，我們一切依《國籍法》的標準來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李貞秀赴中申請放棄國籍遭拒 國台辦：同屬一中不存在放棄國籍問題

內政部重申：立法委員不得擁有雙重國籍 應於就職前辦理放棄他國國籍並提供佐證