內政部拒給李貞秀機密！白營提蔡英文開嗆了

▲民眾黨不分區立委李貞秀國籍問題持續延燒。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨不分區立委李貞秀國籍問題持續延燒，內政部長劉世芳日前表示，未來內政部將不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，5日特別出席行政院會後記者會表示，自己認真希望各部會首長，都能按照內政部這樣認定去辦理。對此，民眾黨搬出前總統蔡英文、總統賴清德過去的說法，回嗆「台灣仍有好幾位原籍中國大陸，經過台灣民主選舉選上的新住民里長，可以繼續當里長、有的卻被迫去職，台灣已經被民進黨搞到一國兩制」。

民眾黨表示，前總統蔡英文任內說過：「沒有人需要為自己的認同道歉」；賴清德總統也曾承諾，會讓台灣成為一個包容、多元、開放的國家。但如今，一個在台灣生活了三十年的新住民，卻因為她的出生地遭到歧視，甚至還要強行剝奪她合法參政的權利。

民眾黨痛批，民進黨政府一再霸凌陸籍新住民與台灣的法治制度，意圖以國家機器沒收李貞秀合法的參政權，陸委會副主委梁文傑甚至曾在受訪時表示，陸籍新住民的參政權已死。但目前在台灣仍有好幾位原籍中國大陸，經過台灣民主選舉選上的新住民里長，可以繼續當里長、有的卻被迫去職，台灣已經被民進黨搞到一國兩制。

民眾黨怒轟，更無法理解同樣一部《憲法》，同樣的《兩岸人民關係條例》和《國籍法》，為什麼在蔡英文時代和賴清德時代，會產生兩種截然不同的認定？賴式法學，已經讓頒發證書給李貞秀的中選會、監誓李貞秀委員就職的大法官、與內政部基層間陷入集體混亂，網內互打，有夠荒謬。

民眾黨強調，立法院並非行政單位的附庸或下轄單位，立法委員質詢官員、合法索資，是憲法賦予立委之職權；官員依法備詢，也是憲法所規範的職責。憲法，不是民進黨的自助餐；陸籍新住民，更不是民進黨的提款機！中華民國是民主法治國家，一切依法行政。民進黨一再對本黨潑髒水、對李貞秀貼標籤，藉以操弄族群、煽動社會恐懼，才是真正危害社會信任與民主根基的作為。本黨團將堅守民主、法治、多元、共融的核心價值，堅守立場、捍衛平權，持續為多元族群發聲。

