內政部拒給機密資料 李貞秀反擊劉世芳：別用政黨鬥爭看公共事務



民眾黨立委李貞秀的國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳日前表態，內政部將拒絕向李貞秀提供機密資料。對此，李貞秀今天（5日）回應表示，新住民期待的是公平與法治，而非歧視，並批評部分執政黨立委與少數政務官為了討好高層，反而傷害行政中立與國家制度。她也強調，「為台灣人民服務，唯一效忠中華民國，這是非常明確的」。





針對劉世芳拒絕提供機密文件一事，李貞秀指出，自己早已在台灣落地生根，長年工作繳稅、生養子女，如同民進黨立委王世堅於4日在節目中所說，「有的中配來了一、二十年，也都有小孩和家庭，相信他們已經切得很清楚了」。她對王世堅敢言真話表達誠摯感謝，並指出，制度可以修正、法規可以檢討，但不能因人設事。依法在台灣生活的新住民，「期待的是公平，不只是優待；堅持的是法治，不是歧視」。

廣告 廣告





李貞秀也批評，劉世芳公開表示「就是不會滿足李貞秀的需求」、「密件以上都不能提供」，雖然依《國家機密法》部會首長有權判定機密內容，但她呼籲應對所有立法委員採取一致標準，而非因個人身分而差別對待。她擔憂，若連社會住宅興建進度、居住正義是否跳票等民生議題，也被以「密件」為由拒絕索資，「我想我跟人民都無法了解真相」，並喊話內政部應以民眾福祉為最大考量，不要從政黨鬥爭的角度思考公共事務。





此外，針對民進黨立委陳培瑜的相關指控，李貞秀強調，自己是經中選會資格審核、立法院認定，並在大法官見證下完成宣誓就職，程序正當合法。她指出，內政部不尊重中選會、陸委會及立法院的職權判斷，任意曲解法律，部分執政黨立委與少數政務官為討好執政高層而破壞行政中立，才是真正傷害國家制度的惡意行為。





李貞秀最後呼籲，賴政府應回歸民生議題，停止意識形態對立，讓政府運作回到為人民服務的本質。她表示，自己已正式上工，將專注立法委員本分工作，為接下來的會期做好準備，強調自己會盡力而為，「為台灣人民服務，唯一效忠中華民國，這是非常明確的」。（責任編輯：王晨芝）

更多上報報導

李濠仲專欄：民眾黨為何總能把自己變成「灰」的

李貞秀國籍爭議未解 劉世芳：內政部不提供機密文件

李貞秀國籍風波未歇 柯文哲嗆陸委會「努力說」籲賴政府說清楚