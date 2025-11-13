內政部拚建築減碳 推能效標示、9銀行提供房貸優惠

（中央社記者高華謙台北13日電）內政部今天說，為加速住宅部門減碳力道，規劃將建築能效標示納入不動產租售必要資訊，並於實價登錄網站揭露建物能效資訊；建築能效高能省電，且消費者購買建築達黃金級綠建築以上標準，有9間銀行會提供貸款優惠利率。

內政部長劉世芳今天在部務會報會後記者會表示，因應總統賴清德今年10月30日氣候變遷委員會議所提3項任務，內政部將以「既有建築節能改善」、「建築產業低碳創新」、「國土安全與都市降溫規劃」3大面向，研提具體行動作為，加速落實淨零轉型。

建築研究所長王榮進表示，已研提「近零碳建築減碳旗艦行動計畫」，以公部門示範帶動民間投入，未來將整合各部會資源，於2028年底前完成中央機關及國營事業所轄公有既有建築能效盤點及改善規劃，由公有建築領頭示範，以達成2040年50%既有建築為近零碳建築的目標。

地政司長林家正指出，規劃將建築能效標示納入不動產租售必要資訊，並於實價登錄網站揭露建物能效資訊，提供民眾在不動產買賣及租賃時參考。

針對建築能效標示對消費者有什麼好處。王榮進指出，建築物能效高，可以節省用電費用，例如若建築能拿到能效一級以上，用電費約能節省20%至30%。

王榮進說，建研所現在也跟金管會合作，像目前在金管會有定義永續經濟活動認定參考指引，引導銀行給消費者較好的利率優惠。若建築能拿到黃金級綠建築以上標章，部分銀行會提供消費者貸款優惠利率，未來建研所也希望跟金管會繼續合作，在綠色金融方面爭取更多好處。

建研所補充，目前共有9間銀行提供利率優惠，包括玉山、國泰、兆豐、土地、渣打、上海匯豐、星展、第一、與台灣企銀等。

王榮進補充，針對企業優惠方面，也與國際認證合作，只要取得黃金級綠建築認證，就可以發行綠色債券，在貸款方面也能獲得較好的優先貸款利率或貸款成數，例如台積電就透過綠建築標章在國際發行綠色債券。建研所會與金管會合作擴大認證，讓更多企業在金融方面能有更多優惠與協助。

老宅延壽方面，國土署長吳欣修說，因為每一棟公寓大小與形式都不太一樣，會在每個不同項目設定補助上限，例如若要換電線，可能一整棟最高上限補助20萬元，若有些集合式住宅規模特別大，就要由建築師評估總範圍，屆時會視申請面積、大樓範圍來協助做核實列舉，預計11月底將在新北市三重區舉辦首場說明會。

劉世芳補充，若要使用老宅延壽補助，必須先進行免費耐震評估。（編輯：謝佳珍）1141113