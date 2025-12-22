內政部拜訪張善政 對華亞科擴大案樂觀其成

內政部長劉世芳22日率團拜訪桃園市長張善政。(都發局提供)

內政部長劉世芳22日率團拜訪桃園市長張善政，對於張善政接受《中時》專訪時稱要透過捷運銀線讓「華亞科技園區擴大案」敗部復活樂觀其成，雙方都認為要與大地主樂善寺妥善溝通，都發局將彙整相關資料和最新動態，於農曆年後拜訪廟方深入洽談。

樂善寺則指出，尚不清楚市府開發方向，前市長鄭文燦卸任前曾開過信徒大會，但有反對被當工業區的聲浪導致該案擱置，至於能否配合捷運開發仍要尊重信徒意願，強調土地都是信徒捐贈，且還涉及有主和無主墓遷葬等問題，「很麻煩，不是講好就好！」

內政部長劉世芳今傍晚率內政部次長董建宏、內政部國土管理署長吳欣修及國家住宅及都市更新中心董事長花敬群拜訪桃園市長張善政，雙方就桃園市社會住宅興辦、包租代管、租金補貼、以及青年婚育家庭保障等居住政策交換意見，張善政也針對市府正在推動的各項重要開發建設計畫如市立醫院、鐵路地下化車站周邊整體開發等，涉及都市計畫變更，請內政部協助加速審議，儘早進入實質建設階段。

內政部訪團也對「林口工五擴大案（華亞科技園區擴大案）」表達關心，雙方於會中交換意見，都認同必須妥善與樂善寺溝通討論，張善政也提及由於後續林口特定區將配合捷運路線等引導發展，市府將會通盤規畫，內政部也表達樂觀其成。

與會的都市發展局長江南志指出，華亞科擴大案審議其實已到最後一哩路，只要大會同意都市計畫就能順利通過，但關鍵就卡在樂善寺意願，內政部也要求要跟廟方積極溝通，若能順利推進會加速排程審議。

江南志說，張善政在會中也提到鄰近高科技產業用地需求極需滿足，不該被弊案卡關，江南志也認為，樂善寺用地夾在A7站重劃區和華亞科技園區中間，有縫合兩區的必要性，且能讓環境獲得整理、鄰近交通需求被滿足，都發局將彙整該區域周邊發展方向和最新動態，以及推案遇到的瓶頸、廟方在意事項等，備妥基本資料後於農曆年後拜訪廟方交換意見，希冀能重新商議出大家都能接受的推動方案。

經發局則指出，AI伺服器、CXL記憶體與高階 GPU的爆發，驅動桃園產業用地需求質變，由於高算力設備對承重、電力與液冷散熱的嚴苛要求，企業急需高規格的先進廠辦，今年單就龜山區，就有許多科技及傳產業者投入新廠及中心擴建，包括和碩、智邦、微星、達明、aws、台灣航電、microsoft、中勤、亞東等，美光也表達擴大投資的意願，並有許多廠商也規畫在北桃園設立算力中心，顯示桃園已成高階運算供應鏈首選。

據統計，桃園工業地產交易規模長年占全台逾3成，憑藉機場物流與北台灣人才優勢，不僅吸引ODM主機廠，更帶動散熱、機電與測試設備商群聚，從研發試產到倉儲物流的完整鏈條，正加速推升桃園工業土地的剛性需求與開發價值，以目前北桃園地區而言，有向經濟發展局投資服務中心提出尋地申請的就有34件，將近52公頃。

