內政部持續推動都更及危老重建政策強化建物整體防災與抗災韌性

內政部國土管理署今（廿四）日表示，臺灣面臨人屋雙老及少子化等問題，為積極提升國人居住品質，強化國內建物整體防災與抗災韌性，內政部持續推動都市更新、危老重建及老宅延壽機能復新計畫政策，且都市更新政策必須兼顧公共利益、社會責任與地主及開發者權益，除了公辦都更、民辦都更之外，推動自主更新更是後續研擬施政的重要方向，會持續強化與各界溝通，滾動檢討各項措施，以促進民眾參與都市更新，並有效累積環境改善與安全提升之具體成果。

國土管理署表示，截至今年十月底，全國都市更新及危老重建累計核准案件為五九一二件，其中三五三八件完成申報開工。內政部後續將同步擴大都市更新政策措施，在保障住戶權益，及兼顧公益與社會責任的前提下，給予金融等專業協助措施，讓公益與私益取得適當平衡，促使臺灣的居住品質、安全及市容風貌等都能有正向改變及發展。