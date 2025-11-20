內政部指中配里長應解職 北市松山區公所：研議中

（中央社記者陳昱婷台北20日電）內政部今天表示，台北市松山區公所怠於辦理中國籍配偶里長解職事務，市府也沒有盡到指揮監督職責，已送監院查處。松山區公所表示，仍在從法律面研議是否解職中。

內政部今天表示，得知包含台北市松山區在內有5名村里長原先具有中國國籍後，自去年11月29日起，就已多次發函促請地方政府與主管機關區公所應依國籍法規定辦理，但公所仍怠於辦理解職事務，直轄市政府也沒有盡到指揮監督職責，已函送監察院查處。

廣告 廣告

台北市民政局自治行政科長辛克照今天接受媒體電訪表示，國籍法主管機關為內政部，尊重上級機關解釋，而解職與否為松山區公所職權，尊重區公所決定。

松山區長鄭朝元表示，自去年底內政部來文以來，公所非常重視此事，一直從法律面研議是否解職，並與市府及民政局保持密切聯繫，同時向移民署、陸委會等單位多方詢問證明文件相關疑義，目前仍在研議中。（編輯：林恕暉）1141120