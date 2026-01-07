內政部指國安受「1949以來最嚴重威脅」：幾乎重演俄羅斯打烏克蘭前兆

記者楊士誼／台北報導

馬士元表示，我國國家安全遭受1949年以來最嚴重的威脅，軍演與網軍、協力者的大規模攻擊與宣傳更幾乎重演當年俄國攻擊烏克蘭的前兆。（圖／翻攝自國會頻道）

立法院內政委員會今（7）日審查「國家安全法修正草案」，政院版草案規範「鼓吹戰爭言論最高可罰100萬元」，引起在野黨批評，一早更以冗長發言試圖延緩審查進度。內政部次長馬士元報告時表示，我國國家安全遭受1949年以來最嚴重的威脅，軍演與網軍、協力者的大規模攻擊與宣傳更幾乎重演當年俄國攻擊烏克蘭的前兆。

藍白立委一早以冗長發言作為拖延修法之手段，上午九點會議一開始，便有多名立委登記程序發言，在野黨也要求召開公聽會廣納意見，且今日不應進入逐條審查，而應僅止於詢答。

馬士元報告時指出，我國家安全遭受1949年以來最嚴重的威脅，尤其去年底解放軍進行侵略台灣的演習，不僅在實體空間軍演，也在網路空間配合協力者、網軍進行大規模宣傳與攻擊，這類現象幾乎重演當年俄國攻擊烏克蘭的前兆。他表示，國安法第四條及第四條之一條文修法，對於鼓吹戰爭、公開散播危害國安、社會、財政、經濟安定的錯假訊息有適當管制之必要，李坤城等人的提案與行政院一致，內政部表示贊同。

梁文傑報告時指出，中共統戰審透無孔不入，嚴重威脅國家安全、社會穩定，而中共最終的目的就是侵略台灣、消滅中華民國，2024年有64人因共諜案被起訴，是2021年的3倍，滲透管道包括黑道、地下錢莊、宮廟、民間社團、公司掩護等，雖修正國安五法，但共諜案顯示當前法律無法有效遏止共諜案發生，有待相關法制進一步完備。

