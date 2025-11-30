內政部挹注5000萬元建滯洪池紓解華僑高中周邊瞬間暴雨積水問題

內政部國土管理署日昨視察新北市政府「國立華僑高中透水保水工程」。國土管理署表示，為解決華僑高中及周邊的僑中二街，常因短時強降雨造成的積淹水問題，本案由內政部補助近五千萬元，規劃於華僑高中內設置滯洪池，搭配抽水機運作，將可有效吸納暴雨帶來的逕流，延滯洪峰時間，避免校內及周邊街廓積水的發生，預計於明年六月底完工。

國土管理署說明，本工程內容包括新設一座滯洪池、六組抽水機組，並改善約二百公尺的排水溝，完工後可增加約四千立方公尺的滯洪量，不僅提升校園土地的保水能力，也將減輕周邊區域的排洪負擔，使在地居民生活環境更加安全舒適。

國土管理署補充，中央持續透過「前瞻基礎建設計畫」協助新北市推動都市排水改善，自一○六年迄今已補助41.83億元，截至今年十一月已完成五十件改善工程，其中包含新北高中、三重高中、板橋國中、正義國小、金龍國小等多所校園滯洪池建置；今年已核定逾七億元補助經費，內政部將持續支持新北市完善整體都市防洪建設，共同打造更宜居、具韌性的海綿城市。