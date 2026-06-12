內政部推修法 擬增義務役與替代役因公致身障慰問金

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役政司長沈哲芳、南投縣政府秘書長李良珠致贈慰問金，向服役受傷致身心障礙的停退役弟兄及家屬表達關懷。（圖／內政部提供）

內政部與南投縣政府今（12日）舉辦「115年中區役路相伴－袍澤情深座談活動」，內政部表示，今年已啟動《義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法》及《替代役役男權利實施辦法》修正作業，研議提高三節慰問金與安養津貼，盼透過制度化保障，提供受傷弟兄及家屬更穩定的支持。

內政部今年1月預告修正《義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法》及《替代役役男權利實施辦法》，對於因公致身心障礙的替代役與義務役男，內政部擬修法提高三節慰問金30%，全身癱瘓慰問金由2萬元增至2萬6000元、半身癱瘓慰問金由1萬5000元增至1萬9500元，其餘身心障礙等級人員則從1萬元增至1萬3000元。

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內政部今天透過新聞稿表示，國家始終感念役男服役期間對社會與國家的付出，每一位弟兄都是守護臺灣的重要力量。現行制度已針對服役致身心障礙停退役人員，依障礙程度核發每年三節慰問金1萬元至2萬元不等，並提供每月安養津貼，半癱者每月3200元、全癱者每月7463元，以減輕家庭照顧負擔。

為進一步強化照顧量能，內政部說，今年已啟動《義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法》及《替代役役男權利實施辦法》修正作業，研議提高三節慰問金與安養津貼，希望透過制度化保障，提供受傷弟兄及家屬更穩定、長遠的支持。

內政部指出，為減輕家屬長期照顧壓力，自推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」以來，已與全國20個地方政府合作，遴派具護理、職能治療、物理治療及醫學等專長的替代役男投入服務，累計超過1600位優秀的替代役男參與，為147位受傷弟兄提供超過8萬次到府關懷與陪伴服務，展現替代役「袍澤互助、役路同行」的核心精神。



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