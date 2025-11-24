內政部推全民安全指引挨批 劉世芳反擊：批評者患「公主王子病」

新版全民國防手冊《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，日前展開家戶普發作業；圖為民眾領取翻閱。（圖／中國時報郭吉銓攝）

政府印製普發《台灣全民安全指引》，有網友陸續「開箱」，甚至揚言要將指引丟到垃圾桶。內政部長劉世芳24日反擊，稱這些人「可能不是在台灣出生長大，要不然就是有公主、王子病」；民眾黨則酸，原來只要問人覺得這本「橘皮小書」怎麼樣，就能辨識對方是否罹患公主、王子病，這本書真是台灣之光，「有競爭諾貝爾科學獎的實力」。

立院內政委員會昨邀內政部、國防部就「普發新版《台灣全民安全指引》如何提升全民安全意識之政策效益評估」專題報告。綠委蘇巧慧表示，有網友稱已將《全民安全指引》丟到回收桶，國防部副部長柏鴻輝回答，社會有很多批評指教，會收集意見作為下次改進參考。

但劉世芳態度強硬回擊，「相信提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大」，因為大家都知道台灣有地震、天災，身處在這種多災多難國家，是否先看一下裡面的內容？她續批，提供這樣訊息的就是公主病，要不然就是王子病，可能是在無塵室長大，「但所有台灣人都不是公主、王子，希望先看一下內容再決定要不要丟回收桶」。

民眾黨團酸說，「橘皮小書」實在是台灣之光，有競爭諾貝爾科學獎的潛力，至少應去申請專利，只要拿出來問路人「你覺得這本書怎麼樣？」就可輕鬆辨識出對方是不是「土生土長台灣人」，或是否罹患公主、王子病。

此外，普發的安全指引除新增堰塞湖可能溢流或潰壩指引，以及縮短QRcode方便民眾查詢外，也在序言增加賴清德總統簽名，柏鴻輝認為，總統簽名對國防部是種鼓舞、肯定這本。

藍委牛煦庭則擔憂，加上總統簽名且要普發，會被政治解讀；柏鴻輝回答，總統是三軍統帥，所有國防白皮書也都有總統簽名，絕無政治色彩。

