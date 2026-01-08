內政部推出地圖版租金查詢平台 各大學區租金中位數大公開

內政部今天(8日)發布去年下半年租金統計資料，根據71萬筆以上的租金補貼有效租約資料顯示，全國租金總價中位數為新台幣8,500元，跟上一期一樣。為了方便學生租屋族了解市場行情，內政部也新增「地圖版租金查詢平台」，輸入大學名稱或特定地址都能查到方圓1公里、2.5公里及5公里的租金中位數，歡迎民眾多加利用。

為促進租屋市場資訊透明，內政部每年定期於1月及7月公布全國租金統計相關資訊。地政司長林家正今天正式公布去年下半年租金統計資料，他指出，本期樣本來自中央擴大租金補貼專案計畫，截至今年9月底為止，共有71.7萬筆租金補貼有效租約資料。

林家正表示，這70幾萬筆資料顯示超過6成的行政區租金中位數沒有上漲，不過，新北市租金中位數高達13,000元，成為全國租金行情最高的城市，台北市及桃園市則分別以12,500元及10,000元位居第二、第三名。整體而言，全國租金總價中位數為新台幣8,500元，跟上一期一樣，維持不變。

林家正並表示，這是內政部第四度發布租金統計資訊，為了提供民眾更直觀的租金資訊查詢服務，內政部特別開發建置「租金查詢平台」，民眾不只可以輸入縣市及鄉鎮市區名稱查詢行政區租金行情，還可以在平台上的地圖隨意點選位置、輸入特定地址或以大專院校校名「單點查詢」租金總價四分位數，就連租屋熱區也一目瞭然。他說：『(原音)學生嘛，一般都住分租套、雅房，如果以這邊1公里的範圍裡面，我們以淡江大學做定位1公里的範圍裡面，它的分租套、雅房其實中位數大約6,500元，那我們點一下「租屋案件分佈熱區圖」，其實你就可以看得出來，大部分就是在...應該是淡大後門這個地方。』

內政部統計處處長饒志堅表示，「租屋案件分佈熱區圖」以顏色區分租屋市場熱度，為確保統計上的可信度，同一區域有40筆以上的資料才會上色。他說：『(原音)相對多數的就是橘色，那中間的就是黃色，相對比較少的是綠色，每一區一定至少都要有40筆以上，我們才會呈現出來。所以可能在這邊物件有400件的，那說不定100件就已經是綠色了，但是這一區總共也不過是100件，那可能有40件就是橘色了，所以是一個相對多數的概念。』

有鑑於今年中央政府總預算尚未審議通過，內政部次長董建宏坦言，對於今年租金補貼能否正常發放，他無法打包票。他呼籲立法院儘速審查中央政府總預算，避免影響眾多租屋族的權益。