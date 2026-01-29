內政部推動老宅延壽 鼓勵設置立面型光電

內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」。（資料照片）

內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，部長劉世芳今（29）天表示，老宅延壽機能復新計畫已取得經濟部及衛生福利部支持，現逐步建構完整的政策協力體系，未來將鼓勵推動建築物設置立面型光電並透過經濟部推動的「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」及「住宅家電汰舊換新節能補助」，同時銜接衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」，強化高齡者及行動不便者的居住安全與生活便利性。

內政部今日部務會報安排國土署報告「老宅延壽機能復新計畫」辦理情形。劉世芳表示，老宅延壽機能復新計畫已取得經濟部及衛生福利部支持，現逐步建構完整的政策協力體系，未來將鼓勵推動建築物設置立面型光電並透過經濟部推動的「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」及「住宅家電汰舊換新節能補助」，引導老宅結合節能與再生能源設置，能有效降低外牆磁磚剝落、管線老化等公共安全風險，改善居住品質，並帶動修繕、建材及專業服務等相關產業發展。

劉世芳指出，本計畫也將銜接衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」，強化高齡者及行動不便者的居住安全與生活便利性，全面提升老宅延壽政策的整體價值，實現「人在地安養、屋減碳永續」的目標。

內政部指出，「老宅延壽機能復新計畫」除規劃成立中央及地方輔導服務團外，也建立諮詢平台及操作指引，提供民眾清楚易懂的申請協助。未來將採分年度受理方式，訂定明確核定原則，包括優先照顧高齡者與弱勢族群、優先改善外牆磁磚剝落等公共安全風險，以及優先補助可作為包租代管社會住宅之住宅，並結合節能修繕措施，以確保有限資源發揮最大效益。同時，亦將考量財劃法與地方政府討論經費分配及運用，鼓勵地方政府整合既有老舊建築物整建維護、增設升降設備等相關補助措施，進一步擴大政策效能。

內政部補充，推動老宅延壽計畫是社會大眾對政府高度期待的公共政策之一，內政部自去年起鎖定人口稠密及老宅分布較多的縣市辦理巡迴說明會，截至目前已完成臺北市3場、新北市5場，並於臺中市、嘉義市及高雄市各辦理1場，累計參與人次超過5000人。今年2月起，將陸續前往桃園市、臺南市、彰化縣、屏東縣等地辦理，透過與在地民眾面對面溝通，持續推動各地老舊住宅安全與居住品質的改善。

內政部呼籲，民眾可於週一至週五上午8時至下午5時，撥打服務專線（02）7701-9919洽詢，或至「都市更新入口網—老宅延壽專區」查詢。期盼透過持續宣導與專業協助，鼓勵社會大眾共同投入老屋改善行列，打造更安全、宜居的居住環境。

