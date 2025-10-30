內政部推動「老宅延壽復新計劃」年底前正式路上

內政部開始推動「老宅延壽機能復新計劃」，國土管理署今(30)日表示，將率先於高齡老宅眾多的雙北地區展開巡迴說明，讓有需求的民眾了解相關修繕項目及申請流程，預計最快年底前就可上路，並在3年內協助500棟老宅修繕，解決民眾居住安全問題。

內政部30日舉行部務會報，並安排國土管理署報告「老宅延壽機能復新計畫」規劃情形。部長劉世芳表示，本計劃將率先於人口稠密及老宅分布較多的雙北地區展開巡迴說明會，以「簡化行政程序、導入專業輔導」為原則，處理國內老舊住宅安全及人屋雙老社會的居住需求。

國土管理署主秘歐正興於會後說明，總統日前已公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中編列新台幣50億的特別預算辦理老宅延壽，計畫將在3年內協助500棟屋齡在30年以上、4至6樓的集合住宅，及6樓以下的的透天住宅，進行修繕或增設無障礙設施。

歐正興進一步說明，相關補助項目涵蓋建物室外的公共區域管線更新、立面修繕、屋頂防水、無障礙設施；及室內的扶手更新、高低差改善、地面防滑等項目。每案最高補助約65%的施工費用，高齡及弱勢族群也會另有加碼，歐正興說：『(原音)後續我們也開始會啟動一些招標程序，讓我們中央的輔導團隊能夠成立。另外地方政府的部分，也開始會成立他們地方的輔導團隊。能夠把中央跟地方的部分做結合，讓民眾也能夠知道說現在政府有這樣的訊息。』

內政部指出，相關計畫已送行政院核定，核定後就會立即推動執行。未來會先運用巡迴說明會的方式，找出潛在需要修繕的個案，同時也讓有需求的民眾瞭解如何辦理。預計今(2025)年底前先完成雙北12場說明會，屆時民眾就可提出申請。

內政部也補充，目前巡迴說明會第一階段會先從雙北開始啟動，第二階段從新竹、基隆、彰化等縣市展開，第三階段則會再檢討其他有需求的地后，讓民眾都能了解「老宅延壽」的相關計畫。(編輯：許嘉芫)