內政部推坡地社區智慧防災驗證 中央地方加強合作

記者郭曉蓓／臺北報導

近年來極端降雨及強烈地震等天災的影響，坡地社區的潛在風險日益增高。內政部建築研究所推動「坡地社區智慧防災驗證」，強化與地方政府合作，提升坡地社區居民的自主防災能力，並透過坡地安全自主巡檢系統，結合山坡地安全監測儀器，達到山坡地社區智慧防災的目的。

內政部建築研究所今（18）日表示，在坡地社區防災中，最直接又有效做法是透過儀器監測的方式，對坡地進行安全監控的工作，透過完整的安全監測計畫，落實坡地安全管理工作。

內政部建築研究所指出，政府防救災資源有限，無法在所有坡地社區皆建置完整的安全監測儀器，同時由於其高昂的費用並非所有社區皆可負擔，若是要硬性規定坡地社區需自行建置安全監測相關之儀器，可能導致社區居民的反彈。因此以教育訓練來提升坡地社區居民的自主防災能力，再配合簡易的監測儀器將會是一個十分有效的方式。

社區居民的自主防災能力方面，內政部建築研究所表示，當坡地社區居民對於災害發生的徵兆有所認識時，事先發現問題，並尋求專業人員協助，及早修繕解決問題，即可避免不必要的災害發生，並且透過平時對防災及緊急應變的整備、演練，期能在天然災害來臨時，可以迅速自行疏散將坡地社區所受到的危害降至最低。建研所強調，由專業技師對社區提供專業的診斷及輔導，配合不同社區自主防災能力的建構，是目前主要推動坡地社區防災的方向。

監測方面，建研所強調，坡地安全自主巡檢系統為資料傳輸科技的應用，運用RFID無線射頻辨識技術，結合山坡地安全監測儀器，建立一套自主關懷巡檢的監測系統，藉由居民自行操作，使居民了解社區住宅的安全性，倘若發生問題便能及時通報，使消防、地方政府相關單位能即時到達現場處理，達到山坡地社區智慧防災的目的。

