內政部推租賃專法修法 公會理事長這麼說

租服全聯會理事長劉貞君（右）呼籲，修法應兼顧房東、租客與業者之三方權益。（業者提供）

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（以下簡稱：租服全聯會）昨（30）日舉辦2025年全台包租代管產業調查報告，針對內政部提出的租賃住宅市場相關法規與修法方向，租服全聯會理事長劉貞君呼籲，制度改革應兼顧市場供需，平衡租客、房東與業者三方權責，避免過度行政負擔造成市場限縮。

租服全聯會指出，房東是否願意持續釋出物件，與租賃專法修法方向密切相關。現行修法草案朝向強化長期租期保障、限制續約租金漲幅及提高收回規範，立意在於穩定租屋關係，但產官學也普遍認為，制度若忽略房東承受的風險與配套，恐導致供給退場、租金反而承壓上升。市場不會說謊，只會依制度行動，修法成敗不在方向正不正確，而在於是否能讓市場願意留下來，形成真正對租客有利的長期穩定循環。

租服全聯會2026年將推三大創新制度，強化租賃市場穩定與專業化。（業者提供）

展望2026年，租服全聯會將推動三大創新制度，從根本強化租賃市場的信賴基礎。第一、首創全台正向回饋機制「優良房客認證」，透過正向、可驗證的資訊，讓守規則的租客更容易被看見，也協助屋主降低風險、提升出租意願，進而穩定市場供給。

第二、規劃非商業性質的全台租屋平台「聯租網」，由公會體系共同規範，嚴格篩選合法業者及可查證的租賃案件，改善目前市場上租屋資訊分散、屋主及租客資訊不對等問題。

第三，重新調整產業中的「優良專業」表揚制度，不再以成交量作為主要指標，而是更加重視服務品質、守法精神與風險承擔。讓真正專業、具正向社會影響力的從業人員被市場看見。

根據租服全聯會的年度調查，截至2025年11月30日止，全國租服業會員申請數已達2,829家，較2024年底的2,187家增加642家，全年成長率高達29%。會員數的穩定成長，顯示依法立案、制度化經營的業者持續加入市場，也反映屋主對專業租賃服務的信任提升，讓更多房客能在具保障的環境中租屋，進一步強化市場正向循環。

在專業人力方面，租賃住宅管理人員證照數亦同步攀升，從2024年的3,550張，成長至2025年的4,859張，全年成長增幅約37%。顯示產業正從過往經驗導向，逐步轉向以專業訓練與制度為核心的發展模式。租服全聯會亦持續滾動調整專業人員考試內容，使證照制度更貼近第一線實務需求。

租服全聯會表示，健全租賃市場是產業與政府共同的目標，未來也將持續以第一線經驗參與政策討論，透過透明制度、專業服務與正向回饋機制，促進租賃住宅市場形成安心、穩定且可長可久的發展環境。

