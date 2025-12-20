內政部推老宅延壽機能復新計畫 編列50億元強化居住安全

記者吳典叡／專題報導

內政部推出的 「老宅延壽機能復新計畫」，是為了改善各縣市大量屋齡較高住宅的安全與生活機能，同時回應人口老化與居住品質需求。未來將投入50億元特別預算，做為此項政策的重要財源後盾，預計在3年內協助600棟屋齡30年以上、4至6樓集合住宅及6樓以下透天住宅進行修繕改善，不僅強化居住安全，也讓社區持續活化。

以「基本申請條件」而言，適用建物的類型，該房屋結構經初步安全評估，無結構安全疑慮。其中，公寓的公共空間修繕，必須符合住宅使用比例等規定；透天住宅則需至少選一項室外修繕項目申請。同時，鼓勵民眾與社區在116年12月31日前踴躍提出申請。

廣告 廣告

若以「補助項目範圍」來說，此計畫的修繕補助項目很豐富，要是公共空間改善（集合住宅），可包括「外牆整修、屋頂防水工程」、「電力與管線更新」、「增設電梯與無障礙設施」、「改善公共照明、通風等環境機能」等；若須改善室內居住環境，則涵蓋「安全扶手設置」、「防滑地坪鋪設」

、「改善高低差」、「防墜設備等安全性設備增設」，均可大幅改善年長者生活空間的需求。

對於民眾關心的「違建能否一併處理」提出解方。內政部表示，雖然頂樓加蓋、陽臺外推等違建不是補助項目，公寓型住戶在申請老宅延壽修繕補助時，若自願拆除老舊招牌、違規物或違建，相關拆除工程費可適用本專案。

內政部強調，希望在不拆除、不重建的前提下，透過專業輔導與制度化補助，提升老宅耐震安全與居住機能，讓長輩住得舒適、安心。相關資訊可撥打服務專線（02）7701-9919，或至「都市更新入口網─老宅延壽專區」查詢。

內政部推出的 「老宅延壽機能復新計畫」，預計編列50億元特別預算，強化居住安全。（內政部提供）

內政部推出的 「老宅延壽機能復新計畫」，相關資訊可至「都市更新入口網─老宅延壽專區」查詢。（內政部提供）

內政部推出的 「老宅延壽機能復新計畫」，鼓勵民眾與社區在116年12月31日前踴躍提出申請。（內政部提供）