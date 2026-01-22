內政部推自主都更 3月辦研討會廣納意見、4月提修法

（中央社記者高華謙台北22日電）政府今年將擴大推動自主都更政策，內政部將修正都更條例，讓民眾能委託全案管理機構統籌規劃辦理自主都更；規劃3月開完研討會後，4月在內政部通過都更條例修正草案、並報政院核定，再送立法院審議。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，內政部常務次長吳堂安表示，面對全國老舊建築物比例持續攀升，適時修繕雖可維持基本建築安全，但考量台灣位於地震帶，須更長遠規劃。

吳堂安說，內政部預計今年2月起陸續召開自主都更諮詢會議，並訂於3月6日舉辦「擴大自主都更政策研討會」，邀6都及其他縣市政府、金融主管機關、8大公股銀行、相關公協會及學研單位出席，針對專業整合、財務規劃及管理權責分工等面向，廣納各界意見。

廣告 廣告

吳堂安指出，現行老舊建築更新重建方式，包括公辦都更、民辦都更及自主都更等。其中，雙北市推動自主都更的案例，包括台北市整宅更新及海砂屋重建，都是民眾為提升居住品質，盼改善消防設施不足、屋況不佳且安全疑慮高，因此自發性透過組成都市更新會，整合改建意見並在專業團隊協助下完成改建。

內政部國土署主秘歐正興補充，民國108年至114年，雙北地區都市更新核定案件共439件，其中自主都更案件僅22件，主要仍以建商主導為大宗，顯示自主都更推動仍面臨專業團隊整合及資金籌措等挑戰。

歐正興表示，若政府能建立更具誘因與彈性的自主更新制度，並在案件啟動初期提供前期規劃費用、行政協助及專業團隊服務等支持，將可降低民眾參與自主都更門檻，促進案件順利推進。

針對自主都更主要作法，歐正興說，自主都更重點在於住戶不必與建商分容積，這次將修正都市更新條例，讓民眾自辦的都市更新會能委託全案管理機構統籌規劃，從整合、規劃、設計、施工到登記等一條龍服務。

歐正興表示，未來全案管理機構也能得到投資抵減等優惠，公辦都更也可以走這一途徑；待3月開完研討會後，期盼4月就能將都更條例修正草案提內政部部務會報通過、並報政院核定，再送立法院審議。（編輯：林克倫）1150122