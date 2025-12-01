內政部推「老宅延壽」政策 公寓公共空間最高補助960萬元

台灣老屋數量不少，屋齡超過30年的建物約有500萬戶。內政部近日推出「老宅延壽」補助政策，鎖定屋齡30年以上的4至6樓公寓及6層樓以下透天厝，提供修繕補助。

依照規劃，公寓的公共空間可申請多項補助，包括加裝電梯、外牆立面修繕、樓梯間及公共管線更新等，共有8項可補貼項目，每棟最高補助金額可達960萬元。如果是透天厝，則以屋頂防水隔熱、立面修繕等4項補貼為主，最高補助330萬元。

此外，住戶也可加選室內修繕項目，例如更新管線、無障礙設施修繕等，一般戶最高可再申請20萬元補助。

內政部推出老宅延壽政策。圖／台視新聞

不過，想申請老宅延壽補助必須符合一定條件。以公寓為例，至少要有一半為住宅，而非公司或法人空間，戶籍內也須至少有一名65歲以上長者，或屬於中低收入戶，才符合申請資格。

同時，內政部也設下排除條款，指出若公寓整棟為單一所有權人持有，或房屋已規劃拆除、準備辦理都更等情況，將不在本次補助範圍內。

老屋翻新政府補助 里長：居民大多盼都更

實際詢問地方意見，民眾對老屋翻新的補助興趣缺缺。松山區福成里里長葉佐良表示，許多住戶心態仍偏向「希望直接都更，住全新的房子」，里內至今「從來沒有人來問過翻新補助」相關問題。

專家則提醒，僅靠補貼推動老屋更新，恐怕效果有限。房屋雜誌發言人陳炳辰表示，許多無法進入都更或危老開發的老舊社區，裡面有弱勢族群、產權情形也較複雜，以目前補貼金額來看，其實不足以形成誘因，「整體效果也不見得能達到政府希望的標準」。

政府希望藉由「翻新老屋」更新市容，未來政策是否能順利達成效果，仍待驗證。

台北／葉宣婕、陳建國 責任編輯／周瑾逸

