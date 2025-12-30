內政部推「3項」政策 放寬外國人永居條件 逾2萬人受惠





內政部表示，明年（115）年1月將推出3項攸關民眾權益的政策或措施，分別為115年1月1日實施之「免費提供中低收入戶使用公立火化場、骨灰（骸）存放設施」、「放寬外國專業人才申請永久居留條件及工作規定」以及「延長在臺設有戶籍，且懷孕或育有2歲以下親生子女者之外國籍父母停留期間」。

內政部說明，明年起中低收入戶使用公立火化場、骨灰（骸）存放設施，中低收入戶治喪使用公立火化場、骨灰（骸）存放設施，免繳使用規費，預計受惠人數逾26萬人。

廣告 廣告

內政部提到，明年將放寬外國專業人才申請永久居留條件及工作規定，包含放寬外國特定專業人才符合一定條件者，其本人及依親親屬申請永久居留之規定；放寬外國專業人才及外國特定專業人才在我國就學取得副學士以上學位者，申請永久居留得折抵在我國居留期間之規定；在臺取得副學士以上學位之應屆畢業僑外生於2年覓職居留期間，得免申請工作許可，預計受惠人數逾2萬人。

此外，為減輕外國人之在臺設有戶籍子女懷孕期間及照顧 2 歲以下親生子女之負擔，內政部表示，將擬具「外國人停留居留及永久居留辦法」第3條修正草案，增訂「其子女在臺灣地區設有戶籍，且懷孕或育有 2 歲以下親生子女」，得再延長其停留期間，逾2000 個家庭受惠。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



江啟臣主任遭爆公器私用！ 首長專車淪私人小黃 深夜接送、清晨專載

快訊／中共實彈近逼台灣？ 國防部證實：北部外海24浬線周邊

中共軍演今登場！ 國軍授權反制 逾941航班、10萬名旅客受影響