內政部提出「青年婚育租屋協助支持專案」

內政部為創造友善青年婚育之環境及務實面對少子化國安議題，特提出「青年婚育租屋協助支持專案」，自一一五年一月起，針對婚育家庭提供租金補貼金額加碼與資格放寬、優先入住社會住宅及增加補助項目等措施，以具體行動支持婚育家庭。

內政部表示，自今年一月起，三百億元租金補貼正式受理「加碼補」申請。只要是結婚登記二年內的新婚家庭，租金補貼直接加碼五十%；每多生一胎再加碼補貼五十%，無加碼上限，惟不得超過實際租約金額。另在申請資格部分，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得從最低生活費三倍放寬至三．五倍，以營造婚育友善環境。

內政部補充，中央目前已將既有社會住宅資源、包租代管及租金補貼三大居住政策結合婚育宅概念，提供婚育族群、新婚及育兒家庭更多支持，鼓勵年輕朋友敢婚、願生與樂養。中央於一一四年分別在臺北、新北、桃園、臺南及高雄等五都，釋出一○二二戶的婚育宅，總計受理件數逾二千七百件，未來三年內將再新增一萬戶婚育宅供給，一一五年則會依照社會住宅完工的進度，分別在新北、彰化、雲林、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖等十一個縣市提供逾一千戶。另育兒家庭承租年限部分，含延長可達十二年，以確保居住與子女就學的穩定性，再結合其他部會之育嬰留停及生育給付等資源，能有效減輕整體經濟負擔。

此外，包租代管社會住宅第五期計畫已於一一四年十月一日正式啟動，對於育有未成年子女或新婚家庭提供「育兒安全設施」補助，如新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等相關項目，自今年一月一日起修繕補助最高可領六千元，守護孩童安心長大。有租屋需求的婚育家庭歡迎瀏覽「國家住宅及都市更新中心」官網，亦可洽詢國家住都中心委託的租賃住宅服務公會與業者，獲得在地服務及專業協助。