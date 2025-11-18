內政部提虛坪改革方案 將檢討容積計算、停車空間

房價高漲，民眾對住宅高公設比與虛坪問題日益反彈，內政部提出虛坪改革方案，內容包含檢討容積計算、停車空間分配，以及一般電梯增設為免計容積項目。因應內政部即將提出建築技術規則修正及公告，民眾黨立法院黨團18日召開公聽會蒐集意見。

台北大學不動產與城鄉環境系教授黃健彰認為，「車位專有部分，太多人共有的話其實會產生非常大的成本，會有很多的糾紛，到時候表決行使權就會出問題。」

輔仁大學法律學院教授陳重見指出，「如果把它改成專有部分應該也是一個國際的趨勢，可是配套也是滿重要的；第2個有關於沒有購車位，無償通行的法源到底是什麼？」

廣告 廣告

多位學者對於停車空間分配有不同想法，目前內政部方向是包含停車位及車道使用空間變成有購買的住戶專有，可核發權狀。

不過學界認為，若仍屬於社區通道，沒買車的人可否無償使用？或車位無法賣給社區住戶以外的人等規定，可能衍伸爭議多。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，「你們應該有更清楚的數據評估來論證，因為我把梯廳算進去了，我把管委會空間縮減了，所以會有什麼效果？甚至在不同規模的基地會產生什麼效果？」

關於容積計算，內政部也增訂管委會使用空間樓地板不超過基地容積的1％，可進一步減少公設比。民間團體表示支持改革，但也認為免計項目增減後實質效果，應該進一步告知消費者與民眾。

內政部國土管理署建管組長陳威成說明，「一般電梯放到免計的項目的部分，幾個案例來做實際的試算，這樣大概會降低1到2%公設比，停車空間的登記部分那個地方會影響稍微比較大。」

內政部表示，為了鼓勵裝設電梯，將電梯納入免計容積；另外，關於建築技術規則修正公告，後續還會經過討論，若確定實施預計在年底前就會預告，並保留緩衝期。

更多公視新聞網報導

內政部將推虛坪改革 公設比有望降5%

國軍熱源遙控靶機意外墜落 台南3處住家及汽車受波及

