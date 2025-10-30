內政部提「近零碳建築旗艦計畫」 2030年住宅減碳35%

總統府「國家氣候變遷委員會第 五次委員會議」今天(30日)下午登場，內政部在會中提出「近零碳建築減碳旗艦計畫」，將透過「擴大建築能效」、「老宅延壽及社會住宅」與「綠領人才培育」三大方向，盼在2030年達成住宅部門減碳35%的目標。

總統府「國家氣候變遷對策委員會第五次委員會議」30日下午在總統府登場，內政部在會中提出「近零碳建築的轉型與展望報告」。

內政部次長董建宏在簡報中表示，現階段整體台灣溫室氣體總排放量中，住商部門占21.51%，僅次於能源與製造業的重要排放來源。為了達到相關淨零減碳的目標，內政部特別提出「近零碳建築減碳旗艦計畫」，並以擴大建築能效、老宅延壽及社會住宅、綠領人才培育等三大主軸，盼在2030年達成住宅部門減碳35%的目標。董建宏說：『(原音)為了要有效達到整個相關淨零碳排的減碳目標，在全國目標加減2的狀況下，住商部門承諾要將在以基礎年為主減碳35%。這35%除了原先既有的計畫外，還特別提出了三大旗艦計畫，透過這三大旗艦計畫，希望能在2030年再增加減碳6.703百萬公噸。』

在擴大建築能效部份，董建宏說，將推動公有及民間既有建築能效改善、設置太陽光電、建構易成孤島地區能源韌性等，要求各級政府自下而上盤點並升級建築能源效率，希望每年可減碳4.7百萬公噸。

在老宅延壽及社會住宅部份，董建宏指出，政府希望藉由推動老宅延壽、危老都更及社會住宅部份，達到每年減碳2.003百萬公噸。他也說明，政府透過「老宅延壽計畫」與「國土安全韌性特別預算」3年新台幣50億元經費，將推動500棟4至6層集合住宅及6樓以下透天老宅延壽工程；據估算，延壽取代拆除重建可減碳60%至70%，延壽後每年可減碳33.50萬公噸。

董建宏也表示，內政部、環境部與教育部也將透過「淨零綠領人才培育聯盟」，以及推動大專院校開設「近零碳建築」相關課程，培育綠領人才。

董建宏並總結相關計畫可望達成的成果，除了在2026年提前達成2030年公有新建築物近零碳建築物的目標，推動老宅延壽計畫可減碳60%至70%；深耕近零碳建築綠領人才培育可強化淨零的公正轉型，整體在2030年可達成住宅部門減碳35%的目標。他也表示，政府將持續結合產官學力量，加速綠色轉型，打造「零碳韌性台灣」。