內政部搶修選罷法施行細則 候選人需具結沒有大陸戶籍與護照

內政部、中選會27日公告修正「公職人員選舉罷免法施行細則」第15條條文，明定候選人登記申請調查表應包括未在大陸地區設有戶籍與領用護照的具結情形。（本報資料照片）

朝野持續針對陸配參政議題過招，藍營提案修《國籍法》，增訂大陸地區人民參選公職不適用《國籍法》放棄國籍規定，該案28日付委審查；內政部、中選會搶先一步，27日公告修正「公職人員選舉罷免法施行細則」第15條條文，明定候選人登記申請調查表應包括未在大陸地區設有戶籍與領用護照的具結情形。

內政部、中央選舉委員會27日於「行政院公報資訊網」公告修正「公職人員選舉罷免法施行細則」第15條條文，新增候選人登記申請調查表應包括未在大陸地區設有戶籍與領用大陸地區護照，及不具其他國家國籍之具結情形，候選人具結情形並刊登選舉公報。

廣告 廣告

內政部在修法說明欄指出，依國籍法第20條第一項及第四項規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。中華民國國民兼具外國國籍者，擬任民選公職人員時，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於就職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

內政部續指，又依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之一第一項、第二項規定及大陸委員會114年4月16日陸法字第1140400361號令，臺灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，違反者，喪失臺灣地區人民身分及其在臺灣地區選舉、擔任公職權利；「設有戶籍」包含持有大陸地區居民身分證及定居證。

內政部強調，參選公職意謂有取得政權、參與分配國家資源之可能，當選就職後對國家即負有高度忠誠義務，候選人是否在大陸地區設有戶籍、領用大陸地區護照，以及中華民國以外國籍之情事，選民應有知悉權利，所以增列新規定。

【看原文連結】