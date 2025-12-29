內政部搶衛福部「房地合一」大餅？國土署5百字澄清：老宅延壽也是長照

記者陳韋帆／台北報導

針對「內政部槓衛福部，搶房地合一稅大餅」一事，國土署今（29）日澄清，政府秉持一體精神，爭取預算是為了落實住宅政策目標，與長照需求相輔相成，旨在共同照顧多元族群。（示意圖／Pixabay）

內政部與衛福部近期傳出爭奪「房地合一稅」預算，欲爭取明年分配比率調升10%，遭媒體形容為「內政部槓衛福部，搶房地合一稅大餅」。對此，內政部國土署今（29）日澄清，政府秉持一體精神，爭取預算是為了落實住宅政策目標，與長照需求相輔相成，旨在共同照顧多元族群。

房地合一稅每年約幫國庫創造5百~1千億收入，今年1~11月已累計874億元。依現行《所得稅法》，扣除中央統籌分配稅款後，餘額用於長照服務與住宅政策，往年比率是衛福部長照80%、住宅政策20％。而內政部近年因租金、新青安利息兩大補貼支出龐大，欲提升至30%，此說法則引起衛福部反對，認為長照需穩定財源支撐，方能穩定發展。

國土署強調沒有與衛福部「互槓」並指出，住宅政策與長照息息相關，如「老宅延壽」便整合了衛福部主導的長照精神與無障礙環境設施，強調獲配稅款有助健全市場結構。（圖／記者陳韋帆攝影）

住宅基金支出規模逐年提高 國土署欲爭取「房地合一稅」固定比例支應

內政部國土署表示，隨著政府積極推動興辦社宅、租屋補貼及提升居住品質，住宅基金的支出規模已顯著增加。國土署強調，為減輕國庫撥補的直接壓力，確實有向財政部爭取房地合一稅收餘額分配的固定比例，以支應社會住宅興辦的長期財務規劃。此舉是基於健全住宅市場的必要行政作為，並非針對單一部會的競爭。

國土署重申，立法院亦有委員針對社宅財務穩定性，建議評估調整分配比率，相關經費不僅用於硬體興建，更包含環境品質提升與各項弱勢補貼。對於媒體所謂「互槓」的說法，國土署表示遺憾，並重申政府不分彼此，所有經費皆依規定程序辦理，優先確保國人生活福祉。

國土署強調的「老宅延壽」也是長照 仰賴房地合一稅及國庫撥補

國土署指出，以目前推動中的「老宅延壽」政策為例，內容便整合了衛福部主導的長照精神與無障礙環境設施，顯示住宅與長照政策早已深度串聯，並非零和遊戲。透過預算合理分配，反而能優化居住環境並實現在地安老。目前住宅基金來源主要依賴房地合一稅餘額與國庫撥補，穩定的財務支持是政策延續的關鍵。

最後，國土署強調，未來將持續配合行政院「擴大照顧」願景，確保住宅正義與社會福利能穩健執行。國人對居住需求日益增加，內政部與衛福部將保持緊密合作，透過獲配稅款健全市場結構。後續將在行政院統籌下，依法依規落實預算執行，確保每一分稅收都能精準用於民生政策，達成社宅與長照共榮共好的目標。

