內政部擬不提供機密資料 李貞秀籲劉世芳重視民眾福祉勿政黨鬥爭
陸籍配偶李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，但國籍問題受到外界質疑。內政部長劉世芳說，會盡量要求內政部不提供李貞秀「密件」以上資料，引發議論。李貞秀今天表示，依照國家機密法，劉世芳當然可以決定哪些內容是機密，但希望劉世芳對所有立委都是一致的標準，而不是因為她進入立法院，為了污名化貼標籤才產生的決定，呼籲劉世芳以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考。
李貞秀是否放棄中國國籍引發關注。劉世芳表示，不是霸凌陸籍配偶，而是法律規範當選立委須放棄母國國籍，否則會有忠誠問題，會盡量要求內政部不提供李貞秀密件以上資料。
李貞秀針對索資議題，今天透過媒體群組發文回應指出，她在台灣早已落地生根，工作繳稅、生養子女，劉世芳的發言令人遺憾。
李貞秀表示，制度可以修正、法規可以檢討，但不能因人設事，而且對長年依法在台灣生活、工作納稅、養兒育女的新住民來說，他們期待的是公平，不只是優待；他們堅持的是法治，不是歧視。
李貞秀希望劉世芳不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕她的索資，例如社會住宅的興建進度等，若這些資料被劉世芳貼上「密件」的標籤，她跟人民都無法了解真相。李貞秀並表示，劉世芳在內政部長的位置上，應該要以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考。
此外，李貞秀也說到，她是經由中選會資格審核、立法院認定等正當程序，並在大法官的見證下，完成宣誓就職，但內政部不尊重中選會及陸委會、立法院的職權判斷，任意曲解法律解釋，部分執政黨立委跟少數政務官為了討好執政高層，傷害公務人員行政中立。
李貞秀表示，她從昨天起就上工，專注在立委的本質工作，為接下來的開議做好準備，她會盡力而為，爲台灣人民服務，唯一效忠中華民國，這是非常明確的。
另外，台灣民眾黨主席、前民眾黨團總召黃國昌今天接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時提到，過去跟內政部索取不是機敏的資料時，內政部不給，他先前在質詢台問劉世芳不是機密的資訊時，劉世芳何時好好回答過問題。
其他人也在看
王世堅自認難敵蔣萬安？黃暐瀚曝他拒選北市原因：民進黨改打這張牌
2026大選進入熱身階段，民進黨台北市長人選遲未有定案，在潛在人選中，立委王世堅的呼聲不低，不過他本人受訪時多次向外表態不選，綠營北市長人選難產，引發基層擔憂。對此，媒體人黃暐瀚在臉書發文指出，但綠營北市6區議員參選人中，已有5區掛出與王世堅的聯名海報，儼然已成綠營基層的「催票機」，但王世堅已表態不選，最終綠營可能改推這張牌。針對台北市長人選，傳出有民進黨......
勸綠應先肯定李貞秀這事 林濁水再補刀「修法逼藍白接招」：難再轉移焦點
民眾黨新科立委李貞秀「陸配」身分受到質疑，內政部更揚言「不予調閱機密資料」掀起朝野罵戰，針對相關爭議，前立委林濁水指出，民進黨應肯定李貞秀明確承認中華民國的行為，接著修法仿美國外籍人士歸化的程序，林濁水表示，若藍白反對修法，只會自曝與台灣主流民意對立的窘境。林濁水透過臉書表示，李貞秀已經出示機票、相關文件，證明自己去（2025）年曾赴中國辦理放棄中華人民共和......
習近平通話喊「台灣是中國的領土」！他28字解讀川普立場
美國總統川普（Donald Trump）4日與中國國家主席習近平通話，談及包括台灣在內等多項議題，中方並宣稱台灣議題是中美關係最重要議題、台灣是中國的領土等。對此，政治工作者周軒也曬出中國媒體報導內容，並用28字解讀川普立場。
新北市議會民進黨團幹部交接 侯友宜致謝、蘇巧慧喊監督不必對立
新北市議會民進黨團今（5）日舉行總召集人暨幹部交接典禮，新北市長侯友宜、民進黨立委暨黨部主委、新北市長參選人蘇巧慧、議長蔣根煌等均出席祝賀。侯友宜說，榮幸能與新北市議會並肩作戰16年，推動許多重要建設，也感謝民進黨團支持預算審查。蘇巧慧表示，城市進步本就是一棒接一棒，「監督不必對立，一起為市民謀福利
民眾黨中配立委李貞秀惹議 楊瓊瓔建議修法
民眾黨不分區立委李貞秀因具有中國籍引發爭議，國民黨立委楊瓊瓔今天受訪表示，現在台灣的法律沒有禁止中配嫁到台灣，但對於中配從政的法律並沒有訂定清楚，把法修好即可。民眾黨因為新就任的六位不分區立委，其中一位是中國籍的配偶李貞秀，仍具中國籍身分，引發爭議。
遭爆離婚不具陸籍配偶身分 李貞秀：在台灣30年生兒育女 落地生根
陸籍配偶李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，外傳李貞秀已與丈夫離婚，已不具陸籍配偶身分。李貞秀今天表示，女人不是男人的附庸，她來台灣30年，在台灣生兒育女、落地生根，怎麼會跟台灣沒有連結。每段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿來討論。從政是她個人的選擇，不希望累及家人，家人保有生活隱私的自由。
劉世芳喊拒提供密件索資 李貞秀竟嗆：不要用政黨鬥爭來思考
即時中心／潘柏廷報導民眾黨創黨主席柯文哲，設下立委「兩年條款」的規定，僅留下白委陳昭姿、劉書彬，其他黨籍立委則大換血；但外界關注的是，新科白委李貞秀因尚未放棄中國國籍，仍就任立委一事，內政部長劉世芳昨（4）日則喊話，決定未來會拒絕李貞秀調閱機密以上文件。對此，李貞秀今（5）日竟發聲明開嗆，「希望劉世芳部長在內政部長的位置上，應該要以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考」。
海鯤號今第3次潛航測試 無人船、大武救難艦出海伴航
國造潛艦原型艦「海鯤號」今（5日）上午第9次出海，並進行第3次淺水潛航測試，由台船研製的「奮進魔鬼魚號」無人船以及大武級救難艦皆一同出海伴航。軍事專家紀東昀表示，海鯤號頻繁海測顯示艦體及系統漸趨成熟，無須再進乾塢進行調校。
中國宣布恢復上海居民遊金馬 觀光署回應了
中國文旅部昨天（4日）宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊；對此，交通部觀光署回應，台旅會去年已向海旅會表達溝通的意願和項目，但至今沒有回應，呼籲中方針對「小兩會協商」儘速回覆。中國文旅部網站昨天發布聲明，近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，目前正在積極籌備各項工作，希望進一步促進兩岸人員往來正
王婉諭砲轟籃協！謝典霖透露將卸下籃協重擔
時代力量黨主席王婉諭日前在臉書發長文，痛批謝利用人頭會員掌握籃協、造成台灣籃球空轉，還因宿醉導致籃協去年3度流會。謝典霖透露自己即將交棒，下一任中華籃協理事長是總統賴清德的外甥、基隆市議長童子瑋，應該可以拿到更多政府資源，讓籃協更好。謝典霖目前已暫不接電話，但2日做豪宅二度開箱時，他曾提及籃協近年傳
陳怡君停權2.5年初選夢碎 北市黨部畫紅線「脫黨參選」必祭處分
民進黨台北市議員陳怡君因涉嫌詐領助理費及收受建商賄款，日前遭士林地院一審重判7年10月，陳怡君4日上午前往市黨部登記初選，但民進黨廉政會當晚即決議將其停權2年6個月。民進黨台北市黨部主委張茂楠今（5日）明確表示，陳怡君已喪失黨內提名資格，市黨部將辦理「退件與退款」。
新黨聲援李貞秀「為中配權益發聲」 前中配村長促停止政治操作
中配李貞秀今（3日）宣誓就職民眾黨不分區立委，其國籍問題持續引發外界熱議。同為中配的前花蓮村長鄧萬華在立法院前聲援中配權益，並呼籲社會正視相關法制與人權議題，停止政治操作，還給中配真正公平、民主、自由的權利。
稱「史上最大規模民告官」 民眾黨提逾千名退休警消團體訴訟
[Newtalk新聞] 立法院去年三讀通過《警察人員人事條例》修正案，提高退休警消所得替代率，但賴政府至今未編列預算，民眾黨宣布協助退休警消發起團體訴訟，黨主席黃國昌今（5日）率領近300名退休警消到台北高等行政法院前召開記者會，高喊「護警消尊嚴！賴清德還錢」口號，黃國昌表示，民眾黨受理逾2,000件參與團體訴訟申請，「這是有史以來人數最多、規模最大的一次，對當權者提起的團體訴訟」，嗆賴清德出來面對。 民眾黨上午於台北高等行政法院前廣場召開「護警消尊嚴 賴清德還錢」提千名警消團體訴訟記者會，黃國昌、台北市議員張志豪、內政部消防署前副署長謝景旭、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文與近300名退休警消人士出席。 黃國昌指出，這場團體訴訟不僅是退休警消人士爭取個人權益與尊嚴，更是捍衛中華民國的法治與民主之訟。民眾黨自1月6日至23日，已受理超過2,000件參與團體訴訟申請。 黃國昌稱，這是有史以來人數最多、規模最大的一次，對當權者提起的團體訴訟，並嗆賴清德「出來面對」，「身為一位民主法治國家的總統，竟然敢公然踐踏法治，賴清德你當什麼總統」，籲賴知錯能改、迷途知返。 民眾黨說明，依照
反對李貞秀！吳子嘉開罵柯文哲：沒靈魂政黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨6名新任不分區立委已於3日就職，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她則自稱去年已赴對岸提出申請，但當地公安局卻表示無法辦理，李貞秀也因此成為台灣憲政史上首位中配出身的立法...
中職／力邀李大浩擔任兄弟客座教練 平野惠一親自出馬有原因
中信兄弟今年春訓將邀請韓國傳奇強打李大浩來擔任客座教練，平野惠一為了邀請這位強打來台，甚至親自赴韓當面邀請，對此他也在春訓期間透露這段故事，解釋自己知道李大浩應該對擔任教練興趣不高，所以才親自拜訪邀請。
吳敦睡夢中離世！昔高調認愛鄭家榆 曾因賈靜雯、張娜拉鬧衝突
曾是竹聯幫大老的影視大亨吳敦，3日上午6點於睡夢中逝世，享壽77歲。他生前曾與女星鄭家榆有過一段轟轟烈烈的戀情，從高調熱戀到分手收場，備受關注；也曾和賈靜雯感情好到傳出緋聞，豐富的感情史也引發話題。
飛機乘客沒品赤腳踩1物！萬人炸裂「每次都用」 前空姐坦言是常態
隨著農曆春節將到，不少民眾趁著假日出國旅遊。然而卻有網友分享，她在飛機看到上驚人一幕，有名阿北竟然把飛機上的雜誌拿來墊腳，相當沒有衛生。對此，上萬網友都相當傻眼，直呼「我真的要暈倒，我很常拿雜誌來翻」、「之後出國絕對不會翻雜誌」。但也有前空姐坦言，這種情況很常見。
蘇巧慧挺營養午餐免費 黃國昌：拿在野黨政績大開個人支票
民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天提出公立國中小學童免費營養午餐等6大福利政見，對手民眾黨主席黃國昌今（2/5）天批評，蘇巧慧一方面批評在野黨修《財政收支劃分法》，另一方面卻又拿藍白通過法律所增加的財源，大開個人的支票。
真相石沉大海！竹聯幫大老吳敦病逝 江南案3大殺手均身亡
竹聯幫大老「鬼見愁」吳敦3日病逝，享壽77歲；早年擔任總護法的吳敦，與竹聯幫總堂主陳啟禮、忠堂堂主董桂森，共同犯下槍殺華裔美籍作家劉宜良的江南案，隨著他的逝世，3大殺手均已身亡，真相就此石沉大海。
內政部長劉世芳拒索資密件 民眾黨立委李貞秀：勿針對性貼標籤
民眾黨中配立委李貞秀走馬上任，卻因中國背景、國籍爭議備受關注，內政部要求證明放棄中國國籍、提供放棄國籍遭拒佐證，內政部長劉世芳更透露，日後將拒絕李索取密件以上資料。對此，李貞秀今（5）日回應，劉世芳有確實有此權限，但呼籲勿因人設事，應以人民福祉為優先考量，針對她「貼標籤」。