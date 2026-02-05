內政部擬不提供機密資料 李貞秀籲劉世芳重視民眾福祉勿政黨鬥爭

陸籍配偶李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，但國籍問題受到外界質疑。內政部長劉世芳說，會盡量要求內政部不提供李貞秀「密件」以上資料，引發議論。李貞秀今天表示，依照國家機密法，劉世芳當然可以決定哪些內容是機密，但希望劉世芳對所有立委都是一致的標準，而不是因為她進入立法院，為了污名化貼標籤才產生的決定，呼籲劉世芳以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考。

陸籍配偶李貞秀（右）3日宣誓就任民眾黨不分區立委，但國籍問題受到外界質疑。內政部長劉世芳（左）說，會盡量要求內政部不提供李貞秀「密件」以上資料，引發議論。李貞秀4日呼籲劉世芳重視民眾福祉，勿政黨鬥爭。（中央社資料照）

李貞秀是否放棄中國國籍引發關注。劉世芳表示，不是霸凌陸籍配偶，而是法律規範當選立委須放棄母國國籍，否則會有忠誠問題，會盡量要求內政部不提供李貞秀密件以上資料。

李貞秀針對索資議題，今天透過媒體群組發文回應指出，她在台灣早已落地生根，工作繳稅、生養子女，劉世芳的發言令人遺憾。

李貞秀表示，制度可以修正、法規可以檢討，但不能因人設事，而且對長年依法在台灣生活、工作納稅、養兒育女的新住民來說，他們期待的是公平，不只是優待；他們堅持的是法治，不是歧視。

李貞秀希望劉世芳不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕她的索資，例如社會住宅的興建進度等，若這些資料被劉世芳貼上「密件」的標籤，她跟人民都無法了解真相。李貞秀並表示，劉世芳在內政部長的位置上，應該要以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考。

此外，李貞秀也說到，她是經由中選會資格審核、立法院認定等正當程序，並在大法官的見證下，完成宣誓就職，但內政部不尊重中選會及陸委會、立法院的職權判斷，任意曲解法律解釋，部分執政黨立委跟少數政務官為了討好執政高層，傷害公務人員行政中立。

李貞秀表示，她從昨天起就上工，專注在立委的本質工作，為接下來的開議做好準備，她會盡力而為，爲台灣人民服務，唯一效忠中華民國，這是非常明確的。

另外，台灣民眾黨主席、前民眾黨團總召黃國昌今天接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時提到，過去跟內政部索取不是機敏的資料時，內政部不給，他先前在質詢台問劉世芳不是機密的資訊時，劉世芳何時好好回答過問題。