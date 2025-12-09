內政部擬修公務員赴中規定 申請探親範圍限縮至三親等

內政部昨（8）日表示，由於中國近年積極接觸我國公務員，且違法逮捕、羈押、盤查案例不斷增加，導致公務員赴中國、香港與澳門等地人身安全風險日益升高，因此提出《台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法》部分條文修正草案。

本次修法中，針對涉及國家安全、利益或機密之人員，及涉及國家核心關鍵技術業務之人員，可申請赴中國探親、探病或奔喪之親屬親等，將由現行的「四親等內」修正為「三親等內」。

至於未涉及國家安全、利益或機密業務的公務員，向主管機關提出申請赴中國的時限，則由原本預訂進入中國當日的「2個工作日前」修正為「7個工作日前」。

此外，為建立申請人赴中失聯、遇異常情事通報機制，本次修法也新增規定，要求各機關若知悉公務員赴中失聯，或返台通報表有異常事項，應即時通知陸委會、法務部與內政部等相關單位。

移民署表示，預告期滿後將再另行公布新制正式上路時間。根據內政部公告，本次修正案預告期為7日，是為配合「強化公務員赴陸港澳管理機制」精進措施之政策，而該精進措施則預計於明（2026）年1月1日起實施。