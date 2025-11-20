內政部擬修法限房租漲幅、保障租期 盼本會期提案

（中央社記者陳俊華台北20日電）內政部擬修法保障3年租期、限制租金漲幅，增訂「租霸下車」條款。專家認為，修法立意甚佳，但政策落地有難度；內政部次長董建宏今天說，會持續跟相關單位溝通，盼能在這會期提出草案，送立法院審查。

內政部部務會報9月18日通過租賃條例部分條文修正草案，保障3年租期、限制租金漲幅等，房東若違規可罰新台幣3萬元至30萬元罰鍰；此外，草案規範「租霸下車」條款，惡房客若從事非法活動、妨礙安寧秩序，房東可提前終止租約。

立法院內政委員會今天舉行「如何健全住宅租賃市場及租賃雙方權益保障」修法公聽會，邀內政部長劉世芳、次長董建宏、國土管理署長吳欣修，以及學者專家列席。

董建宏報告時指出，透過租金補貼有效租約資料統計分析，已從去年8月起公布3次全國各行政區實際租金統計資料，將持續每年定期公布2次統計資料，逐步建構公開透明租金市場，以落實租屋市場資訊透明化。

董建宏說，考量租屋市場多以1年短期租約為主，為保障租屋族穩定安居，避免續租時房東不當漲租，因此規劃朝「保障3年租期」及「限制續約租金漲幅」等方向推動修法。對於不良房客惡意租屋行為，規劃修法增訂 「不良房客下車條款」，不受3年租期保障限制。

政治大學地政系助理教授江穎慧表示，內政部定期公布租賃市場的租金中位數，可改善過去資訊不健全情況；但現行公布方式還有不足之處，建議需再做更精細的分析，例如有就業、就學需求的區域，就是租賃市場的熱區，單純公布中位數的話，「大家會覺得，這跟我的情況不太貼近」。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，擬修法保障最短租期的立意甚佳，但政策有落地的難度，且限制續約租金漲幅的挑戰性高，建議讓未違反定型化契約應記載及不得記載事項的好房客可優先續租，原承租條件以一次為限；另外，也同意租霸下車條款的構想。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，目前把討論重點都放在內政部，但台灣租屋市場長期地下化，最大元凶是財政部，第一件事要讓租屋市場透明，除推動租屋登錄制度外，財政部要提出相關稅賦改革，提供正向鼓勵措施，吸引房東主動納管，「財政部不能再躲」。

財政部賦稅署專門委員吳秀琳說，財政部很願意幫忙、也做滿多事情，在稅制上為健全租賃市場，盡量提供租稅優惠減免，所得稅上則提高租金列舉扣除額度；房地合一2.0剛上路，未來房子出租後，若誠實納稅也會給予較低的房屋稅率。

董建宏最後表示，感謝學者專家提供寶貴意見，未來修法過程會持續跟相關單位溝通，期望能在這會期提出相關法令，送立法院審查。（編輯：林興盟）1141120