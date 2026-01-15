內政部擬修法 增義務役與替代役因公致身心障慰問金

（中央社記者高華謙台北15日電）內政部近日預告修法，針對因公致身心障礙的替代役與義務役男，擬提高內政部發放的三節慰問金30%，全身癱瘓慰問金由新台幣2萬元增至2.6萬元、半身癱瘓慰問金由1.5萬元增至1萬9500元。

內政部近日預告修正「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」與「替代役役男權利實施辦法」，預告期至1月23日止，後續將視蒐集意見進行討論，並報行政院核定。

內政部在修正草案中指出，為照顧因公致身心障礙的義務役與替代役男，三節慰問金發放金額與安養津貼多年未調整，難以符合實際生活支出所需。因此參酌物價指數累計變動幅度，調增內政部所發慰問金30%，安養津貼也同步調增，以落實照顧役男權益。

因公致身心障礙替代役男與義務役男的「三節慰問金」，由內政部與地方政府各別發放慰問金組成，內政部如今提出修法，擬將內政部發的慰問金調高30%。舉例來說，原本內政部針對因公全身癱瘓者發放慰問金2萬元、半身癱瘓發1.5萬元，修正草案金額分別增至2萬6000元、1萬9500元。至於其餘身心障礙等級人員，都由1萬元調增為1.3萬元。

此外，安養津貼也將同步增加，原本因公全身癱瘓每月可領7463元、半身癱瘓領3200元，經修正後可分別增至9100元、3900元。

另一方面，內政部今天舉行部務會報會後記者會。內政部役政司長沈哲芳表示，先前發生替代役役男在執行救護工作時，遭到受救護民眾攻擊的事件，因此，已研議在替代役男基礎訓練階段，增加防身術課程，強化役男執勤自我保護能力與技巧。（編輯：張若瑤）1150115