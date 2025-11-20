內政部擬收國家公園入園費 明年排雲山莊先漲價

國家公園署長王成機。（王千豪攝）

為強化國家公園生態保護，確保永續服務品質及落實環境維護，內政部國家公園署正在審慎評估「使用者付費」的可行性。國家公園署長王成機今（20）日也預告，排雲山莊正在整修，現有116床明年4、5月整建完後，將新增20個床位，舒適度提升，目前每晚480元將於明年調整。

內政部今天部務會報安排國家公園署報告「評估國家公園入園收費之可行性」，內政部表示，國家公園生態保護區物種豐富但脆弱，任何對棲地或野生動物的驚擾行為都可能造成難以逆轉的破壞，且極端氣候也增加步道及設施維修難度。

廣告 廣告

內政部指出，為提升保育效率與維持必要設施品質，國家公園署將審慎研議「使用者付費」，期待能讓使用者共同承擔環境責任，目前國家公園署將廣泛蒐集各界意見。

王成機補充，國家公園現有收費的是停車場及設施，像排雲、觀高等山屋，其中排雲正在整修，現有116床明年4、5月整建完，將增20個床位，舒適度提升，將重新調整費用，目前每晚是480元，明年將會調整。

【看原文連結】