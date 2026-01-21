內政部擬放寬「農地填廢土」？農民批：懂得都懂

農地遭違法回填營建剩餘土石方已屢見不鮮，如今又傳出內政部研擬放寬農地回填，雖後續農業部強調「絕不可能開放，也將持續進行嚴查」，但農民卻認為應加強具體配套措施才是上策。（本報系資料照）

農地遭違法回填營建剩餘土石方已屢見不鮮，如今又傳出內政部研擬放寬農地回填，雖後續農業部強調「絕不可能開放，也將持續進行嚴查」，但以基層農民視角來說，認為現行廢土的管理缺乏完整規畫與統一制度，且地方常有因人設事的疑慮，導致嚴查淪為口號。

據悉，因營建剩餘土石方成分複雜，且農地土壤需嚴格保護，因此過往法規明定「任何剩餘土石方皆不可進入農田」，但日前內政部卻突襲式宣布，各縣市農地可以農地改良回填營建剩餘土石方，引發軒然大波，雖後續農業部、民進黨皆出面強調「絕不會放寬，並將依法強力取締違法行為」，但看在基層農民眼裡，都感到不以為意。

雲林菜農林佳新指出，營建廢土去化問題長期存在，但政府始終未建立全國性的統籌機制，反而讓地方各自為政，形同全台各地都可能成為回填地點，如此一來不僅增加地方政府管理難度，實務上面也容易衍生「因人設事、有關係就沒關係」的疑慮。

林佳新補充，政府聲稱會嚴格審查、禁止農地回填，但光是每年農田水利單位在清淤時產生的土方流向，就難以全面掌握了，那遑論要有效管控營建業大量廢土。

林佳新認為，營建廢土應比照工業區管理模式，集中設置特定專區，並以專法、專責單位進行管理，而非讓農地承擔去化壓力，而且外來土方深埋農地，可能夾帶病原與污染風險，對農業生產與土地安全造成長期影響，政府不應為了利益，而犧牲農村。

