內政部擬簡化流程加速公地放領 一次繳清地價約可提早半年搞定

為照顧農民權益，同時兼顧國土復育及環境保育，政府去年11月宣布重啟公地放領政策，內政部今天(15日)表示，為簡化公地放領流程，內政部已將「國有耕地放領實施辦法修正草案」送行政院核定，承租人若能一次繳清地價，未來大概能提早半年完成手續、取得承領土地所有權。

賴清德總統去年11月宣布重啟公地放領政策，行政院隨後指出，為照顧農民權益，同時兼顧國土復育及環境保育，本次重啟公地放領的範圍訂為「國有平地耕地」及「國有邊際養殖用地」，凡是符合資格的自耕農，都可以申請承領，行政院也責成內政部、財政部與地方政府密切合作，盡速完成各項程序、公告受理農民申請，以回應農民的殷切期盼。

內政部今天表示，宜蘭縣大南澳台拓地試辦放領案去年11月底率先通過審議，是全國第一案，宜蘭縣政府在今年1月12日已舉辦說明會，向民眾說明申請方式及相關注意事項，並在13日至今天(15日)分批辦理現地調查、確認承租人身分。

地政司長林家正表示，如果承租人身分沒問題，承領土地可以分15年、30期繳交地價，要是想加速取得土地權狀，只要一次繳清市價4成的地價，最快在今年農曆年前就能完成移轉登記，正式取得承領土地所有權。

林家正並表示，為加速公地放領速度，政府也將修正「國有耕地放領實施辦法」，推出多項簡化流程措施，不只減少民眾所需檢附文件數量，也將推動縣市政府單一窗口，讓民眾申請承領時能同時申請繳清全部地價，這樣可以節省約3個月作業時間，此外，政府也會研議免除縣市政府審定及公告程序。他說：『(原音)一般來講，縣市大概至少要花2個月的作業時間，所以這個部分如果把它免除掉的話，等於所有案子都會至少節省了2個月時間，那剛才提到的一次繳清的話，可以直接登記然後免發(承領)證書的部分，那是因為我們(按照)現在規定的話，這個時間大概需要3個月，所以針對有一次繳清的部分，還可以再節省3個月的作業時間，這是規定的部分，那其實在實務作業上面，很多程序可以併行其實還可以再做一個簡化，如果一次繳清的話大概可以減到半年左右。』

林家正表示，為確保承領土地農地農用，政府以3大機制把關，第一，在現場調查階段，如果政府發現土地已違規作為非農用途，或是屬於環境敏感地區，都不會納入放領範圍；第二，承領土地依然受到國土計畫、農業發展條例等嚴謹規範；第三，土地承領後5年內，基本上不允許任意變更用途，因為公地放領目的並非炒作土地，而是為了落實憲法「扶植自耕農」的精神。